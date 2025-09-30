Zoo in NRW teilt Video aus dem Gehege – Besucher sind Zeugen irrer Szenen

Der Allwetterzoo in Münster gehört zu den größten und beliebtesten Zoos in NRW. Er ist vor allem durch seine große Tiervielfalt bekannt. Alle Besucher des Münsteraner Zoos haben vor Kurzem einen besonderen Anblick zu sehen bekommen.

Denn wie der Zoo in NRW in den sozialen Netwerken präsentierte, haben sich zwei Tiere offenbar ganz besonders gut verstanden. Bei dem geposteten Video dürfte allen Tierfreunden das Herz aufgehen.

In NRW-Zoo: Süße Bilder zu Elefanten-Turtelei

Sie gehören zu den größten und schwersten Tieren auf diesem Planeten, doch auf einmal zeigen sie sich ganz zärtlich: Im Münsteraner Zoo haben sich offenbar zwei Elefanten gesucht und gefunden. Das zeigt das neueste Video des Zoos auf Facebook.

„Unsere Elefantendame Corny ist ganz aus dem Häuschen, wenn Nikolai in der Nähe ist. Lautes Trompeten, Wasser-Spritzdusche durch den Rüssel und wildes Herumflitzen mit aufgestellten Schwanz und Ohren – so zeigt sie ihre freudige Aufregung“, schreibt der Zoo zu den süßen Bildern, in denen sich die Elefantendame sichtlich amüsiert.

++ NRW-Zoo in heller Aufregung – es passierte schon zum vierten Mal ++

„Und beim Fressen gilt: Wer sich mag, teilt auch mal seinen Bambus. Nikolai knabbert, Corny bedient sich – ganz so, wie es unter Freunden eben üblich ist“, so der Zoo auf Facebook weiter. Die beiden Elefanten fühlen sich in der gegenseitigen Nähe sichtlich wohl.

Nachwuchs schon in Sicht?

Allzu oft bekommt man solche Szenen nicht zu sehen. In den Kommentaren unter dem Post des NRW-Zoos wird indessen schon ein kleines Elefantenbaby gefordert. „Hoffen wir mal, dass es mal mit einem Minielefanten klappt“, schreibt ein User unter dem süßen Video. Ganz so weit sind Corny und Nikolai jedoch noch nicht.

Und doch dürfte man sich im Münsteraner Zoo freuen, dass die beiden Dickhäuter sich prächtig verstehen und sichtlich wohlfühlen. Alles andere ist dann vielleicht nur noch eine Frage der Zeit.