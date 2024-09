NRW-Zoo in tiefer Trauer: Schock nach über 200 Jahren – „Hinterlässt eine große Lücke“

Diese Entscheidung hat sich der Krefelder Zoo nicht leicht gemacht. Kein Wunder, denn dieses Lebewesen weilte schon seit dem 18. Jahrhundert auf dieser Erde.

Doch jetzt musste der NRW-Zoo die Reißleine ziehen. Viele Besucher bedauern die Maßnahme, auch wenn sie unausweichlich war.

Zoo in NRW verkündet traurige Nachricht

Viele, viele Jahre hat sich die Stadt Krefeld intensiv um einen Dauerpatienten im Krefelder Zoo gekümmert. Doch jetzt blieb den Verantwortlichen keine Wahl. Der wohl bekannteste Baum des Tierparks in NRW hatte keine Zukunft mehr. Zuletzt hatte der NRW-Zoo nach eigenen Angaben noch unter großem Aufwand eine Bohrwiderstandsmessung bei der 234 Jahre alten Stieleiche durchgeführt. „Damit wird die Holzdichte und Restwandstärke gerade im unteren Wurzelbereich gemessen“, erklärten die Verantwortlichen.

Die Ergebnisse seien leider derart schlecht gewesen, dass sich der Zoo in NRW für die sofortige Fällung des bekannten Baumes in der Nähe des Eingangs (nahe der Trampeltiere und Esel) entschied. Der einzigartige Baum war als Foto-Motiv bei vielen Besuchern äußerst beliebt, weil man sich in einer Öffnung des Stammes verstecken konnte. „Er hinterlässt eine große Lücke bei uns im Zoo und das nicht nur optisch“, trauert der Zoo Krefeld.

Besucher trauern um geliebten Baum

„Das ist wirklich sehr schade“, stimmt eine Tierfreundin ein. Sie wünscht sich, dass das Totholz für Käferarten im Zoo verbleibt. Eine andere Besucherin regt an, das Holz für ein Kunstobjekt zu verwenden. „Dann ist er nicht ganz verschwunden.“

Einig sind sich die Tierfreunde allerdings darüber, dass Sicherheit in solchen Fällen vorgeht und freuen sich darüber, dass der Zoo Krefeld noch lange für den Erhalt gekämpft hatte.