Zoo-Besucher in NRW bekommen Geld an der Kasse – damit können sie gar nicht bezahlen

Ein Schein, der aussieht wie echtes Geld – aber im Portemonnaie nichts wert ist? Genau das gibt es jetzt für Zoo-Besucher in NRW. Und trotzdem reißen sich Fans darum, denn das Stück ist streng limitiert.

Was hinter dieser kuriosen Aktion des Zoos in NRW steckt, liest du hier.

Zoo in NRW: Besucher bekommen wertloses Geld

Der Zoo Krefeld hat gerade für seine Besucher eine echte Überraschung parat. Nicht in einem der unzähligen Gehege, wie man vielleicht erwarten würde, sondern schon an der Kasse. Zur Eröffnung des neuen „Artenschutzzentrums Affenpark“ hat der Tierpark in NRW nämlich einen 0-Euro-Souvenir-Schein herausgebracht, wie er auf der Social-Media-Plattform Facebook verkündet hat. Darauf zu sehen: die beiden Besucherlieblinge Bally und Limbo, das Schimpansen-Paar. Bezahlen kann man damit natürlich nicht – aber Sammler-Herzen schlagen dennoch höher.

Den 0-Euro-Schein gibt es auch gleich in zwei unterschiedlichen Varianten. Die Standard-Auflage umfasst 4.000 Stück und kostet 8,90 Euro. Zwei Euro davon fließen direkt in den Neubau des neuen Orang-Utan-Hauses. Noch exklusiver wird es mit der Jubiläumsedition mit Goldstreifen: Sie ist auf nur 1.000 Stück limitiert und kostet 14,90 Euro – inklusive drei Euro Spende für den Zoo in NRW. Damit wird jeder Kauf zu einer doppelten Sache: ein Sammlerstück sichern und gleichzeitig etwas für den Artenschutz tun. Besonders die streng limitierte Jubiläumsedition dürfte schnell vergriffen sein.

Zoo-Besucher in NRW können die Sammlerstücke direkt im Zoo-Shop kaufen. Wer nicht vor Ort ist, kann den 0-Euro-Schein auch bequem online per Bestellformular bestellen. Mit jedem Kauf unterstützen Fans direkt den Artenschutz und den Bau des neuen Affenhauses in Krefeld. >>> HIER <<< kannst du das Sammlerstück online erwerben.