NRW-Zoo lockt Besucher mit kostenlosem Eintritt – nur in den Herbstferien

Vom 13. Oktober bis zum 25. Oktober haben die Schulen dicht, die Herbstferien sind angebrochen. Für alle Schüler heißt das: Freie Tage, hier und da mal einen Ausflug, den es während der Schulzeit wohl nicht geben würde. Für die Jüngeren geht es auch mal in den ein oder anderen NRW-Zoo, um die Tiere vor Ort bestaunen zu können.

Mit Blick auf die begonnenen Ferien hat ein NRW-Zoo sich eine besondere Aktion ausgedacht: So haben alle Kinder freien Eintritt. Damit möchte der Zoo noch mehr Besucher anlocken.

NRW-Zoo mit besonderer Ferien-Aktion

„Kommt vorbei, entdeckt den neuen MenschenaffenWald, trefft Gorillas, Schimpansen & Co. und genießt einen tierisch schönen Herbsttag“, schreibt der Zoo Krefeld auf Facebook. Damit möchte der Park erste Anreize schaffen. Der Krefelder Zoo gehört zu den schönsten in NRW und öffnet nun die Tore für alle Kinder.

Alle Kinder bis 17 Jahre müssen keinen Eintritt zahlen, um während der Herbstferien vorbeizuschauen. „Einfach vorbeikommen, Herbstluft schnuppern und Abenteuer erleben, wir freuen uns auf euch“, schreibt der Zoo in den sozialen Medien.

Diese besondere Aktion steht in Verbindung mit der Eröffnung des neuen MenschenaffenWaldes. Dieser soll den Zusammenhalt einer ganzen Stadt und die Unterstützung unzähliger Menschen, die den Wiederaufbau ermöglicht haben, symbolisieren.

Zoo Krefeld sagt Danke

„Wir möchten uns auf diese Weise bei all den Menschen bedanken, die uns in den schweren Zeiten nach dem Brand des Affenhauses beigestanden haben“, erklärt Zoodirektorin Dr. Stefanie Markowski, „Der neue MenschenaffenWald steht nicht nur für einen architektonischen und zoologischen Neuanfang, sondern auch für Zusammenhalt, Hoffnung und Dankbarkeit“, heißt es weiter.

Der Zoo in NRW ist stolz auf das Neugeschaffene und möchte mit der Ferien-Aktion zeigen, was man dort geschaffen hat – auch für alle Kinder. Der Krefelder Zoo merkt jedoch an, dass bei Jugendliche ab 16 Jahren ein Altersnachweis erwünscht sei und Kinder unter zehn Jahren nur in Begleitung einer volljährigen Person den Zoo betreten dürfen.