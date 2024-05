NRW-Zoo: Pfleger machen irren Fund – Besucher drehen am Rad! „Keinen Bock mehr“

Die Mitarbeiter der NRW-Zoos erleben jeden Tag die verrücktesten Geschichten. Denn bei der Arbeit mit den vielen Besuchern und den unterschiedlichsten Tieren passieren natürlich immer wieder kuriose Dinge.

Es ist auch klar, dass bei der Vielzahl der Besucher jeden Tag auch mal Dinge liegen gelassen werden. Sei es eine vergessene Brotdose oder ein vergessener Schal, die Fundsachen häufen sich in vielen Zoos. Was die Mitarbeiter des Krefelder Zoos hier gefunden haben, ist dennoch ungewöhnlich. Vor allem, weil es schon das zweite Mal innerhalb kürzester Zeit ist!

NRW-Zoo: Ungewöhnlicher Fund im Zoo

Das sieht man auch nicht alle Tage auf der Straße: einen Ehering. Schließlich fällt er in der Regel nicht einfach so vom Finger. Doch einem Zoobesucher ist wohl genau das passiert. „Heute wurde dieser goldene Ring auf unserer Terrasse vor der Gastronomie gefunden“, berichten die Mitarbeiter des Krefelder Zoos. Der goldene Ring muss dort einfach auf dem Boden gelegen haben. Wenn der Besitzer ihn zurückhaben möchte, bittet der NRW-Zoo um die Angabe der Gravur, die sich auf dem Ring befindet.

Dass einem Besucher ein Ehering einfach so vom Finger fällt, halten auch die anderen Gäste für unwahrscheinlich. „Vielleicht hatte jemand auch einfach keinen Bock mehr“, mutmaßt ein User in den Kommentaren. Auch das ist nicht gerade die wahrscheinlichste Lösung und so drücken die anderen Zoobesucher die Daumen, dass er bald wieder bei seinem rechtmäßigen Besitzer ist. Doch der verlorene Ehering ist nicht das Kurioseste an der Geschichte. Es ist bereits das zweite Mal innerhalb weniger Wochen!

Ehering im Schlamm gefunden

Erst Anfang April teilte der Krefelder Zoo auf Facebook mit, dass ein Ehering im Gehege gefunden wurde. Der Ring wurde beim Reinigen des Tapirbeckens gefunden – dort lag er vermutlich schon viele Monate. Im vergangenen Jahr hatte sich jemand gemeldet, der seinen Ring verloren hatte. Gemeinsam mit Gärtnern und Handwerkern wurde daraufhin ein Teil der Brücke am Tapirteich abgebaut und nach dem Ring gesucht. Leider vergeblich. Nun gab es ein Happy End, über das wir hier berichtet haben.

Wer weiß, ob der NRW-Zoo in den nächsten Wochen noch einmal so einen Fund macht? Wer also demnächst einen Ausflug nach Krefeld plant, sollte sollte er wohl lieber sichergehen, dass sein Ehering richtig sitzt!