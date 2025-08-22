Traurige Abschiedsszenen in NRW-Zoogehege! „Nach so langer Zeit“

Völlig aufgeregt flitzen die kleinen Besucher in die Zoos in NRW – kein Wunder, immerhin warten auf sie nicht nur allerlei Vögel und Fische, sondern auch zahlreiche Raubtiere und zuckersüße Tier-Babys.

Doch nun müssen zahlreiche Vierbeiner-Fans von einem beliebten Zoo-Bewohner Abschied nehmen. Diese Bärin verschwindet für immer aus dem Gehege in NRW …

Bärin muss NRW-Zoo verlassen – sie zieht nach Polen

Mit ihren riesigen Tatzen, ihrem schwarzen Fell und der hellbraunen Nase zog Malaienbärin Gula viele Zoo-Besucher aus Köln sofort in ihren Bann. Hinzu kommt, sie ist ein wahres Urgestein in dem Zoo in NRW und ist eine waschechte Kölnerin. Immerhin wurde sie „vor fast 17 Jahren im Kölner Zoo geboren“. Doch jetzt muss sie ihr gewohntes Zuhause verlassen – und das für immer.

Genau das verkünden die Zoo-Mitarbeiter aus NRW nun auf dem offiziellen Facebook-Account. Gula wird nämlich nach Łódź geschickt. Und diese Stadt liegt genau im Herzen Polens und ist vor allem für ihre industrielle Geschichte bekannt. Aber auch der Zoo soll ein absolutes Highlight sein – dort warten nämlich über 2.000 Tiere und ein riesiger Unterwassertunnel.

Tier-Freunde nehmen Abschied

Und hier wird von jetzt an auch die Bärin aus NRW leben. Sie soll mit einer anderen Malaienbärin vergesellschaftet werden. Kein Wunder, dass sich die Mitarbeiter nach der langen Zeit nur schwer von Gula verabschieden können. Doch sie werden sie wohl demnächst wieder sehen, denn anlässlich der EAZA-Jahrestagung reisen offenbar einige Mitarbeiter nach Polen. Dort wollen sie Gula besuchen.

Und nicht nur die Pfleger aus NRW nehmen nur ungern Abschied, auch die zahlreichen User auf Facebook sind traurig. So schreibt etwa ein Tier-Freund: „Ich kann es nachvollziehen, aber nach so langer Zeit in ein neues zu Hause. Schade.“