NRW: Zoos müssen sich umstellen – ab sofort gelten für Besucher diese Regeln

Die Blätter fallen, die Temperaturen sinken – und NRW macht sich winterfest. Das gilt nicht nur für die Menschen, sondern auch für die tierischen Bewohner der Zoos in der Region. Aber was bedeutet das für die Zoobesucher?

Die meisten Zoos in NRW haben in dieser Woche auf Facebook verkündet, dass ab sofort Winter-Öffnungszeiten gelten. Das bedeutet, es gibt einige Veränderungen, auf die sich Besucher einstellen sollten.

NRW: Zoos müssen sich umstellen – ab sofort gelten diese Regeln

Der Zoo Dortmund gab bekannt, dass er ab dem 1. November in den Wintermodus wechselt. Dies bedeutet, dass der Zoo von 9 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet ist, wobei der Kassenschluss um 16 Uhr erfolgt.

Ebenso teilte der Zoo Krefeld auf seiner Social-Media-Seite mit, dass ab dem 1. November die Winteröffnungszeiten gelten. Während dieser Zeit hat die Kasse von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet und der Zoo schließt um 17 Uhr. Ab 16 Uhr können Besucher von vergünstigten Abendtickets profitieren. Der Zooshop schließt um 16.30 Uhr.

Der Zoo Duisburg wies seine Follower darauf hin, dass ab dem 31. Oktober die Winteröffnungszeiten gelten. In dieser Zeit ist der Zoo von 9 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet und der letzte Einlass erfolgt um 15.30 Uhr. Die Vorführungen der Delfine finden während der Wintermonate um 11.30 Uhr und um 15 Uhr statt.

Der Zoo Köln und die ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen haben ihre Winteröffnungszeiten ebenfalls auf ihren Websites veröffentlicht. Der Zoo Köln hat vom 1. November bis zum 28. Februar 2024 täglich von 9 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Die ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen bietet ihre Erlebnisse vom 1. November bis zum 30. Dezember zwischen 10 und 17 Uhr an.

Zoo Dortmund, ZOOM Gelsenkirchen & Co. machen sich winterfest

Die Zoos in NRW passen sich also an die kälteren Monate an und ändern ihre Öffnungszeiten entsprechend. Für die Tierliebhaber in NRW ist dies eine großartige Gelegenheit, die Zoos in einer anderen Jahreszeit zu erleben und die Tiere bei frischer Winterluft zu besuchen.

Denk jedoch daran, dich warm anzuziehen und auf die kürzeren Öffnungszeiten zu achten, damit dein Zoobesuch in NRW trotz der herbstlichen beziehungsweise winterlichen Bedingungen ein tierisches Vergnügen bleibt.