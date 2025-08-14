Haustier in NRW-Zoo ausgesetzt! „Kommt immer häufiger vor“

„Wenn Sie ein gesundes Tier haben, das aus verschiedenen Gründen abgegeben werden muss, können Sie es uns gerne spenden“, mit diesem Facebook-Aufruf löst der dänische Zoo Aalborg ordentlich Wut im Web aus. Der Grund war, dass die kleinen Haustiere einfach an die großen Raubkatzen verfüttert werden sollten (>> wir berichteten).

Und nun? Jetzt meldet sich ein anderer Zoo in NRW zu Wort: Dort werden zahlreiche Haustiere abgesetzt …

Zoo in NRW offenbart Unvorstellbares: Es geht um Haustiere

„Bei uns kommt es zurzeit immer häufiger vor, dass Privathalter ihre Tiere ohne Absprache in unseren Tiergehegen aussetzen“, berichten die Pfleger eines Zoos in Münster auf Facebook. Dahinter steckt jedoch keine „Fütterungspende“, wie sie der Zoo in Dänemark organisiert, sondern vielmehr ein „einfaches Entsorgen“ der Haustiere.

Offenbar nutzen immer mehr Tierhalter die Zoos in NRW als Möglichkeit, ihre Vierbeiner & Co. schnell und einfach loszuwerden. So auch der (ehemalige) Besitzer eines Jemen-Chamäleons. Genau das wurde vor einigen Wochen von einem Gärtner des Zoos am Eingang der Meranti-Halle entdeckt. Unklar ist noch, wer das Tier ausgesetzt hat.

Klar ist jedoch, dass solche Situationen ernsthafte gesundheitliche Probleme auslösen können. Das Tier wurde nämlich in einem Bereich gefunden, der nicht einmal ansatzweise seinen natürlichen Lebensumständen entspricht. Es stammt nämlich ursprünglich aus einer Wüstenregion, wie die Pfleger aus NRW weiter auf Facebook berichten. In der Halle im Zoo Münster, wo es gefunden wurde, „herrschen ganz andere klimatische Bedingungen“. So ist für das arme Tier nicht nur die Luftfeuchtigkeit, sondern auch die Temperatur viel zu hoch.

Tier-Fans toben: „Hirn auf der Strecke geblieben“

Doch nicht nur das ausgesetzte Tier ist in Lebensgefahr, sondern auch die Zoobewohner. Für sie entsteht auch eine große Gefahr, denn das verwaiste Tier kann „beispielsweise Bakterien, Pilze, Parasiten und andere Krankheiten einschleppen“. Kein Wunder, dass der Zoo in NRW am Ende eindringlich dazu appelliert, „KEINE TIERE“ dort auszusetzen. Stattdessen sollte man lieber auf „viele engagierte Privathalter*innen“ & Co. zurückgreifen.

Obwohl die Situation gut ausgegangen ist und das Chamäleon Gott sei Dank kerngesund ist, sind die User im Netz fuchsteufelswild. Ein Nutzer schreibt unter dem Beitrag: „Es gibt doch komische Menschen. Man entscheidet sich für ein Tier und weiß, worauf man sich einlässt.“ Ein anderer meint: „Hirn auf der Strecke geblieben. Da findet man echt keine Worte mehr dafür.“

