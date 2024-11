Zoo in NRW: Ungebetene Gäste im Gehege – mit bitteren Folgen für die Tiere

„Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle!“ – das trifft auf jeden Fall auf den Kölner Zoo in NRW zu. Hier leben nicht nur der Riesentukan, sondern auch der Rotkardinal, die Grüntangare und viele mehr.

Doch nun haben die bunten Federtiere Besuch bekommen. Die Rede ist aber nicht von den zahlreichen Besuchern, die die Tiere bestaunen, sondern von dreisten Futter-Dieben. Nun teilte der Zoo Bilder von ungebetenen Gästen.

Zoo NRW: Futter-Diebe treiben in Köln ihr Unwesen

Der Winter naht und nicht nur die Nächte werden kühler, auch die Früchte an den Bäumen verschwinden. Hinzu kommt, dass der Boden hart wird und die vielen Würmer nicht mehr nach oben kommen. Gerade für die vielen Vögel bedeutet das, dass die Nahrung immer knapper wird. Da ist es doch klar, dass die Tierpfleger angesichts des Nahrungsmangels auf Körner und Futter zurückgreifen, um den Vögeln zu helfen.

Dabei bevorzugen einige Vögel, auch Körnerfresser genannt, vor allem Sonnenblumenkerne und grobe Körner. Andere, die Weichfutterfresser, lieben Haferflocken, Mohn, Rosinen und auch Obst. Klingt doch nach einem schönen Festessen, oder? Und genau das haben sie Futter-Diebe mitbekommen, wie der NRW-Zoo auf Facebook mitteilt.

Diebe sorgen für Fan-Begeisterung

„Ein guter Teil des Vogelfutters, das wir an den Teichen und Wiesen auslegen, geht (zwangsläufig) an auswärtige ‚Gäste‘“, offenbarte die Tierpfleger aus NRW. Doch Entwarnung! Es handelt sich nicht um böse Menschen, sondern um heimische „Wilde“. Damit sind kleine Federtiere gemeint, die in und um Köln leben.

Aber nicht nur das haben sie mitgeteilt, sondern direkt ein paar Fotos der dreisten Gauner mitgeschickt. Klar, dass die zuckersüßen Futter-Räuber bei den Usern mehr als gut ankamen – so haben bereits über 300 Personen (Stand: 9. November 2024) den Post geliked.

Hier kannst du dir die „Diebe“ ansehen:

