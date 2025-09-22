Sensation im Gehege! Was in diesem NRW-Zoo passiert, ist europaweit einzigartig

Ob erhabene Elefanten, laute Löwen oder putzige Pinguine – in den Zoos in NRW leben allerlei große und kleine Tierarten. Auch in Köln wohnen zahlreiche Säugetiere, Reptilien und Vögel – und all das nicht erst seit gestern. Schon seit 1860 sorgt der Zoo für strahlende Augen.

Und nun könnte ein ganz kleiner Bewohner das Lächeln in den Gesichtern der Besucher noch verstärken. Nicht nur, weil der winzige Nachwuchs wirklich putzig ist, sondern noch aus einem ganz anderen Grund. Denn was in dem Zoo in NRW passiert, ist europaweit einzigartig …

Zoo in NRW: Nachwuchs sorgt für Jubel – er ist einzigartig

Die Primaten „Herkules“ und „Euphemia“ haben so einiges gemeinsam: Sie stammen beide aus den USA, lebten schon gemeinsam eine Zeit lang in Berlin und sind ineinander vernarrt. Der vierjährige „Herkules“, dem der Schwanz fehlt, und die zehn Jahre ältere „Euphemia“ verliebten sich ineinander – und aus der Liebe wurde schnell mehr …

++ Auch spannend: Zoo Wuppertal muss „Mato“ einschläfern – herzzerreißende Szenen im Gehege ++

Denn als beide im Juli 2025 nach Köln in den Zoo kamen, war das Weibchen bereits tragend. Dabei sind die beiden keine riesigen Orang-Utans oder gar Paviane, sondern sie gehören zu den Coquerel-Sifakas. Und eben diese Primatenart gehört zu den seltensten und bedrohtesten der Welt. Aus diesem Grund wurde 2021 ein europäisches Erhaltungsprogramm (EEP) ins Leben gerufen. Ziel ist es, stabile Reservebestände in menschlicher Obhut aufzubauen – und so aktiv zum Schutz dieser besonderen Tiere beizutragen.

Fans sind verzückt – Baby ist noch namenlos

Logisch, dass die Freude im Zoo in NRW riesig war, als sie erfuhren, dass es bald Nachwuchs gibt. Und am 21. August war es dann so weit: Ein männlicher Coquerel-Sifaka erblickte das Licht der Welt. Verständlich, dass die Mitarbeiter auf der offiziellen Facebook-Seite voller Stolz schreiben: „Wir sind sehr, sehr happy!“ Immerhin handelt es sich um eine echte Premiere: Es ist die erste Geburt dieser Art in Kontinentaleuropa.

Kein Wunder, dass angesichts dieser tollen Nachrichten nicht nur die Mitarbeiter (und bestimmt auch die stolzen tierischen Eltern), sondern auch die Zoo-Fans im Netz mehr als nur glücklich sind. So schreibt ein User: „Top! Herzlichen Glückwunsch! Ich weiß, wie viel harte Arbeit dahinter steckt!“ Ein anderer freut sich sichtlich und meint: „Da freuen wir uns mega mit, das sind unsere absoluten Lieblingstiere.“ Ein dritter User fügt hinzu: „Soooo süüüüß. Herzlichen Glückwunsch.“

Einen Namen hat der jüngste Nachwuchs im Zoo in NRW übrigens noch nicht – die Fans können sich also auf diese spannende Neuigkeit freuen.