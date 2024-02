Zoo in NRW mit Hammer-Nachricht! Besucher schauen jetzt ganz genau hin

Ob für Groß oder Klein: Ein Ausflug in einen der vielen Zoos in NRW ist immer den Weg wert. Ob Dortmund, Köln oder Gelsenkirchen – in der nähren Umgebung gibt es jede Menge Orte, an denen man die vielen verschiedenen Tierwelten bewundern kann.

Besonders der Allwetterzoo Münster ist dank der vielen überdachten Wege, riesigen Themenwelten und verschiedenen Spielplätzen beliebt. Jetzt kündigte der Zoo noch eine weitere Neuerung an.

Zoo NRW: Neue tierische Bewohner

Es sind erfreuliche Neuigkeiten, die der Allwetterzoo Münster auf Facebook mit seiner Community teilt. In die Meranti-Halle werden neue Bewohner einziehen! Hier sind auf 2.500 Quadratmeter die tropischen Tier- und Pflanzenarten zuhause, von Ameisenbären über Riesenotter. Ganz so groß sind die neu Eingezogenen jedoch nicht. Stolz verkündete das Zooteam: „Im Wassergraben der Anlage für Rote Varis leben seit letzter Woche Annam-Sumpfschildkröten.“

Und diese Schildkröten sind etwas ganz Besonderes: Ursprünglich stammen sie aus Zentralvietnam, doch mittlerweile sind die schönen Tiere vom Aussterben bedroht. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen wird ihr natürlicher Lebensraum immer kleiner, zum anderen gelten sie in der traditionellen Medizin als Highlight. Auch als Delikatesse werden sie oft gefangen und gehandelt. All dies führt dazu, dass die kleinen Bewohner in der Natur kaum noch zu finden sind.

Gute Augen nötig

Doch wer jetzt einfach in den Zoo in NRW spazieren will, um die Annam-Sumpfschildkröten zu bewundern, der muss sich auf seine guten Augen verlassen können. Die Tiere besitzen einen grau-braunen Rückenpanzer, mit welchem sie sich in der Natur nahezu unsichtbar machen können. Gerade auf dem Boden des Wassergrabens oder einem Felsen können sich die Tiere besonders gut tarnen. Daher sind sie schwer zu entdecken, doch der Anblick lohnt sich allemal.

Um die Schildkröten bestmöglich zu schützen, züchtet der Allwetterzoo NRW in seinem internationalen Zentrum für Schildkrötenschutz diese Art erfolgreich nach. So konnten schon mehrere in Münster geschlüpfte Annam-Sumpfschildkröten in eine Zuchtstation nach Vietnam gebracht werden.