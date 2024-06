NRW-Zoo sorgt für irre Szenen am Eingang – für Besucher gibt’s kein Halten mehr

Die Zoos in NRW sind vor allem in den Sommermonaten ein beliebtes Ausflugsziel für Jung und Alt. Teils exotische und teils niedliche Tiere sind für viele Besucher meist Argumente genug, ihre Freizeit in einem der Tierparks zu verbringen.

Ein NRW-Zoo setzt jetzt aber noch einen drauf und macht seinen Besuchern ein irres Angebot, das sicherlich kaum einer ausschlagen kann. Die irren Szenen vorm Eingang sind da vorprogrammiert!

NRW-Zoo mit kostenlosem Angebot

Dass Besucher mal vergünstigt in die Tierparks kommen, ist auch in NRW keine Seltenheit. Der Allwetterzoo Münster kommt jetzt aber mit einem Hammer um die Ecke, zu dem sicherlich die wenigsten nein sagen dürften: Er gewährt seinen Besuchern komplett kostenlosen Eintritt.

An das Angebot ist aber leider eine Bedingung geknüpft. Denn um ohne Kosten in den NRW-Zoo zu kommen, brauchen Besucher einen Münster-Pass. Die Sozialkarte stellt das Sozialamt der Stadt für Menschen mit geringem Einkommen aus. Sie erhalten mit dem Pass Vorteile bei Veranstaltungen, Mitgliedschaften und diversen Dienstleistungen in den Bereichen Bildung, Kultur, Sport und Freizeit. Dass nur sozial benachteiligte Besucher kostenlos in den Zoo gelangen, ist aber noch nicht der einzige Haken.

Angebot ist stark begrenzt

Denn wer eines der begehren Null-Euro-Eintrittstickets ergattern will, muss sich außerdem beeilen. „Denn die LVM Versicherung spendiert 1.500 Eintrittskarten“, teilt der NRW-Zoo selbst auf Facebook mit.

Am Montag (1. Juli) soll die eintägige Aktion laufen. Besucher sollten sich also besser beeilen, denn sie kommen nur solange der Vorrat reicht kostenfrei in den Allwetter-Zoo. „Die Tickets können dann an der Kasse des Allwetterzoos gegen Vorlage des Münsterpasses eingelöst werden“, so das Kleingedruckte.