NRW-Zoo stellt Kamera in neuem Gehege auf – die Bilder rühren die Pfleger zu Tränen

Im brandneuen Gehege des Krefelder Zoos haben die Pfleger eine Kamera aufgebaut. Beim Anblick der entstandenen Aufnahmen sind sowohl die Pfleger des NRW-Zoos als auch die Besucher zu Tränen gerührt. Nach mehr als fünf Jahren haben die beiden Schimpansen Bally und Limbo endlich wieder ein neues Zuhause.

Die beiden Schimpansen waren die einzigen Überlebenden der furchtbaren Tragödie in der Silvesternacht 2019/2020. Damals brach im Affenhaus des NRW-Zoos ein Feuer aus – verursacht durch Himmelslaternen. Über 50 Tiere starben und das Gebäude brannte komplett nieder (mehr dazu hier >>>). Nur die beiden Schimpansen Bally und Limbo überlebten den tragischen Vorfall.

Zoo in NRW: Bally und Limbo ziehen in ihr neues Zuhause

Seitdem lebten Bally und Limbo in einem provisorischen Gehege. Damit ist jedoch ab sofort Schluss, denn der Bau des neuen Affenhauses, des „Menschenaffenwalds“, ist endlich beendet. Bereits am Dienstag (30. September) sind Bally und Limbo in ihr neues Zuhause gezogen. Schon seit einem Jahr trainierten die Pfleger des NRW-Zoos mit den beiden Schimpansen, um den Umzug in den Transportkisten so stressfrei wie möglich zu gestalten.

Das Training hat sich auch ausgezahlt, denn wie der NRW-Zoo auf den sozialen Medien berichtet, lief der „Umzug ganz entspannt“. Neugierig haben Bally und Limbo bereits das ganze Gehege, sowohl die Innen- als auch die Außenanlage, erkundet. Der Krefelder Zoo berichtet, dass die beiden natürlich „noch etwas Zeit“ benötigen, „um sich vollständig einzugewöhnen“. Jedoch wirken beide „entspannt, neugierig und zufrieden“ in ihrem neuen Zuhause.

Bürgermeister bezeichnet Affenhaus als „Neuanfang“

Die Eröffnung des „Menschenaffenwalds“ ist ein wichtiger Schritt für den NRW-Zoo, um die Tragödie der Silvesternacht 2019/20 hinter sich zu lassen. Auch der Oberbürgermeister von Krefeld, Frank Meyer (SPD), betont in den sozialen Medien: „Für den Zoo, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und im Grunde für die ganze Stadt markiert dieses Gebäude einen Neuanfang.“ Ab Freitag (3. Oktober) ist das neue Affenhaus offiziell für die Besucher des Krefelder Zoos eröffnet.

Die Reaktionen auf das neue Affenhaus sind jedoch geteilt. Besucher schreiben in den Kommentaren auf Instagram gerührt: „Ich freue mich so sehr für die beiden“ und „Mir kommen die Tränen, wenn ich das sehe“. Doch der Zoo erntet auch Kritik. Unter dem Beitrag von Meyer finden sich etliche Kommentare mit dem Hashtag „fckzoos“ mit der Forderung, Tiere nicht in Gefangenschaft zu halten.

Im brandneuen „Menschenaffenwald“ sollen Bally und Limbo nach ihrem Einzug nicht lange alleine bleiben. Der Krefelder Zoo berichtet, dass in das Gehege auch Gorillas und drei Schopfmangaben – eine bedrohte Affenart – einziehen sollen. Der NRW-Zoo hat außerdem noch weitere große Pläne: Das neue Affenhaus ist Teil des „Artenschutzzentrums Affenpark“. Noch zwei weitere Häuser sollen in den kommenden Jahren entstehen. (mit epd).