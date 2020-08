NRW: Zeugen beobachten Drama im Rhein-Herne-Kanal – jede Hilfe kommt zu spät

Herne. Am Samstagabend ist in Herne ein Mann tot aus dem Rhein-Herne-Kanal geborgen worden.

Wie die Polizei bestätigt, gab es am späten Abend einen Einsatz am Kanal in Herne, bei der auch die Feuerwehr zum Einsatz kam.

Mann geht in Herne baden und kommt nicht wieder ans Ufer

Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann ins Wasser gegangen, aber dann nicht wieder aufgetaucht sei.

Taucher der Feuerwehr Gelsenkirchen suchten kurz vor der Schleuse am Rhein-Herne-Kanal das Wasser ab. Unterstützt wurde die Feuerwehr durch einen Polizeihubschrauber aus der Luft.

Die Feuerwehr Herne musste gemeinsam mit der Polizei und dem THW einen Mann aus dem Kanal bergen. Foto: Justin Brosch

Mit mehreren Wärmebildkameras wurde das Wasser abgesucht.

Baden im Rhein-Herne-Kanal

baden im Kanal ist geduldet, an einigen Stellen aber lebensgefährlich

vor der Schleuse herrschen starke Strömungen

deswegen ist das Baden in dem Bereich absolut verboten

kräftiger Sog kann auch gute Schwimmer unter Wasser ziehen

in Bereichen von Schleusen, Wehren und Hafenanlagen ist baden verboten

100 Meter ober- und unterhalb von Brücken ebenfalls

Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun

Nach einiger Zeit konnten die Einsatzkräfte den Mann finden. Doch jede Hilfe kam zu spät, trotz sofort durchgeführter Reanimation konnten die Rettungskräfte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Wer der Mann ist, ist bisher nicht bekannt. Ebenso ist nicht bekannt, ob es sich um einen Badeunfall gehandelt hat. Die Ermittlungen dauern an. (fb)