Zeitumstellung steht kurz bevor – NRW-Behörde mit dringender Warnung

Am Wochenende ist es wieder so weit: In der Nacht von Samstag auf Sonntag (25. auf 26. Oktober) wird die Uhr um eine Stunde zurückgestellt. Die Zeitumstellung NRW bringt dabei nicht nur den menschlichen Biorhythmus aus dem Takt. Auch Tiere müssen sich neu orientieren – und das birgt Risiken, warnt das Landesamt für Verbraucherschutz und Ernährung.

Mit der Umstellung auf die Winterzeit fällt der Berufsverkehr plötzlich in die Dämmerung und frühe Dunkelheit. Rehe, Wildschweine, Füchse und andere Wildtiere sind gerade in diesen Phasen aktiv und laufen häufig über die Straßen. Die Deutsche Wildtierstiftung schlägt Alarm: Die Wahrscheinlichkeit, dass es dabei zu Wildunfällen kommt, steigt erheblich.

Zeitumstellung NRW: Rehe und Füchse besonders gefährdet

Laut Landesamt sind Verkehrsunfälle mittlerweile die häufigste Todesursache für Wildtiere. Allein auf den Straßen in NRW kamen im vergangenen Jagdjahr fast 25.000 Rehe ums Leben. Außerdem wurden rund 7.500 Feldhasen und 2.200 Füchse von Autos erfasst. Besonders problematisch: Nach der Zeitumstellung NRW nehmen sich Tier und Mensch in der Dämmerung verstärkt in die Quere.

Autofahrer sollten daher in den nächsten Wochen besonders wachsam unterwegs sein. Gefahr droht vor allem an Straßen, die an Wäldern und Feldern vorbeiführen. Auch Alleen, wo Eichen oder Obstbäume stehen, sind Hotspots für Wildwechsel. Einfache Maßnahmen können helfen: „Tempo 80 statt 100 – erst recht, wenn ein Wildwechselschild steht“, rät die Wildtierstiftung.

Warnung: Wildtiere kommen niemals allein

Doch selbst bei vorsichtiger Fahrweise ist ein Wildunfall nicht immer zu vermeiden. „Wenn Wild im Scheinwerferlicht auftaucht, abblenden, kontrolliert abbremsen und hupen“, empfiehlt Nico Reinhardt von der Forschungsstelle des Landes der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Wichtig sei auch, mit Nachzüglern zu rechnen: „Ein Wildtier kommt selten allein.“ Vorsicht zahlt sich also aus!

Passiert doch ein Unfall, gilt es Ruhe zu bewahren: Warnblinker einschalten, Unfallstelle absichern und die Polizei verständigen. Keinesfalls sollte man verletzte Tiere eigenständig verfolgen oder mitnehmen. Die Zeitumstellung NRW sorgt leider nicht nur bei Tieren für Gefahren. Jedes Jahr verletzen sich auch Tausende Menschen bei Wildunfällen.