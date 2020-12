NRW: Einen Monat lang saß der Wuppertaler Zahnarzt in der Türkei in U-Haft. Jetzt ist er von einem Gericht verurteilt worden. (Symbolbild)

NRW: Zahnarzt aus Wuppertal in der Türkei vor Gericht – darf er wieder nach Deutschland?

Zahnarzt Kristian B. aus Wuppertal (NRW) wollte zum Golfen in die Türkei fliegen.

Doch als er am 4. November vom Flughafen Düsseldorf (NRW) nach Antalya aufbrach, ahnte er nicht, dass er in der Türkei nicht auf dem Golfplatz, sondern in Untersuchungshaft landen würde. Jetzt, rund einen Monat später, wurde ein Urteil gegen den Deutschen gesprochen.

NRW: Zahnarzt aus Wuppertal in Türkei vor Gericht

Doch was hatte der Wuppertaler verbrochen? Zeugenaussagen zufolge habe sich Kristian B. am Gepäckband des Flughafens in Antalya mit einigen türkischen Staatsangehörigen gestritten. Dabei soll er sich beleidigend über das türkische Volk und den Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geäußert haben. DER WESTEN berichtete <<<.

Nach einem Streit am Flughafen Antalya landete ein Zahnarzt aus Wuppertal für einen Monat in Untersuchungshaft. Foto: imago images / ITAR-TASS

Vor der Urteilsverkündung hatte das zuständige Gericht eine Frau vernommen, die in den Streit am Flughafen verwickelt war. Sie warf dem Beschuldigten vor, die Türkei, Muslime und Erdogan beleidigt zu haben. Der Arzt gab zu Protokoll, dass er alle Anschuldigungen zurückweise. Die ihm zugeschriebenen Äußerungen – wie zum Beispiel, die Türkei sei ein „beschissenes Land“ – seien „frei erfunden“. Er habe Erdogan auch nicht beleidigt. Er liebe das Land.

Doch das Gericht konnte Kristian B. damit nicht überzeugen – er wurde schuldig gesprochen.

Mehrjährige Bewährungsstrafe wegen Beleidigung von Erdogan

Wegen Beleidigung des türkischen Präsidenten Erdogan wurde der Wuppertaler Zahnarzt zu einer Strafe von insgesamt 16 Monaten und 20 Tagen verurteilt worden, die auf fünf Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden. Der 63-Jährige hatte zwar Freispruch verlangt, akzeptierte aber dann die Bewährungsstrafe.

Das Gericht sah es nach den Urteilsunterlagen auch als erwiesen, dass B. Teile des türkischen Volkes beleidigt habe. Sein Anwalt Ahmet Ünal Ersoy kündigte Berufung an. Noch am Dienstag soll B. nach Deutschland zurückkehren, so Ersoy gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Aktuell befinden sich nach Angaben aus dem Auswärtigen Amt insgesamt 64 deutsche Staatsangehörige in türkischer Haft. Zudem seien 70 Fälle von Deutschen bekannt, die aufgrund von Ausreisesperren die Türkei nicht verlassen dürfen. Sogenannte politische Fälle werden nicht mehr gesondert aufgeführt. (at, mit dpa)