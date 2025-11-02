NRW-Stadt versinkt im Dreck – jetzt müssen Tatortreiniger (!) die Toiletten saubermachen

Mitten in NRW versinkt eine Stadt regelrecht im Dreck. Die Zustände der Dixi-Klos im Wuppertaler Wupperpark Ost sind so katastrophal, dass die Stadt Maßnahmen ergreifen musste.

Nun wird sogar ein Tatortreiniger beauftragt, die Sanitäranlagen täglich zu säubern. Der Grund: Für reguläre Reinigungskräfte ist die Arbeit laut der Stadt „unzumutbar“.

Zustände in Wuppertal schockieren NRW

Der Wupperpark Ost in Wuppertal-Elberfeld gilt seit Jahren als Problemzone in NRW. Immer wieder beschweren sich Anwohner über massive Missstände, darunter Vandalismus, Vermüllung und unzumutbare hygienische Verhältnisse. Besonders betroffen sind die Dixi-Toiletten, die von Obdachlosen und Drogenabhängigen genutzt werden. Die Behörden sehen dringenden Handlungsbedarf.

Vor der Installation der Dixi-Klos stellte die Stadt einen Toilettenwagen bereit. Doch aufgrund mangelnder Nutzung wurde dieser abgebaut. Nun wurden die mobilen Toiletten als Ersatz aufgestellt – mit desaströsen Folgen. Die stark verschmutzten Sanitäreinrichtungen bedurften bald einer Reinigung auf höchstem Niveau, weshalb nun ein Tatortreiniger nötig ist.

„Zustände für gewöhnliche Reinigungskräfte nicht zumutbar“

Tatortreiniger sind normalerweise dazu da, nach Gewaltverbrechen Blut- und andere Spuren zu beseitigen. Doch in Wuppertal wird ein Spezialist nun zweckentfremdet – täglicher Alltag in den Dixi-Toiletten. Welche Kosten das verursacht, kann die Stadt laut Berichten von „Radio Wuppertal“ und der „Westdeutschen Zeitung“ noch nicht genau beziffern.

Die Stadt spricht von einem Dringlichkeitsfall. Die Sozialdezernentin Annette Berg erklärte: „Die Zustände waren für gewöhnliche Reinigungskräfte nicht mehr zumutbar.“ Seit Monaten versucht die Stadt gemeinsam mit einem Runden Tisch, die Situation vor Ort zu verbessern. Auch Polizei und Ordnungsamt sind regelmäßig im Wupperpark Ost aktiv, um für Ordnung zu sorgen.

Die hygienischen Missstände im Herzen von Wuppertal zeigen, wie sehr der Stadtteil Elberfeld mit sozialen Problemen zu kämpfen hat. In diesen Tagen führt kein Weg daran vorbei: Tägliche Spezialreinigungen sollen den Wupperpark lebenswert machen und die Situation für Anwohner und Besucher in dem betroffenen NRW-Viertel entspannen. Wie nachhaltig diese Maßnahme jedoch ist, bleibt abzuwarten.