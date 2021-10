NRW: Mutter in eigener Wohnung umgebracht – Täter lässt ihren Sohn (2) zurück

Wuppertal. Grausames Verbrechen am Donnerstag in NRW.

Eine Frau fand gegen 14.15 Uhr die Leiche einer Mutter (†33) in deren Wohnung in Wuppertal (NRW). Die Spuren am Ort des Geschehens sind eindeutig.

NRW: Mutter brutal getötet – Sohn (2) in Obhut

Als die Rettungskräfte eintrafen, konnten sie nichts mehr für die 33-Jährige tun. Ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Besonders schlimm: Der zweijährige Sohn der Verstorbenen war zum Zeitpunkt ihres Todes in der Wohnung. Er konnte körperlich unversehrt in Obhut genommen werden.

Nach Auswertung aller Spuren am Fundort der Leiche gehen Polizei und Staatsanwaltschaft Wuppertal von einem schweren Gewaltverbrechen aus und richteten eine 12-köpfige Mordkommission ein.

Erste Ermittlungen führten die Beamten schnell zu einem Verdächtigen.

Mutter in NRW getötet – Polizei schnappt Verdächtigen

Dabei handelt es sich um den Ex-Lebensgefährten (35) der getöteten Mutter. Ob es sich bei dem Mann um den Vater des zurückgelassenen Kindes handelt, ist unklar.

Die Ermittler konnten den Verdächtigen noch Donnerstagnacht in Euskirchen ausfindig machen. Der 35-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen.

Noch am Freitag soll der Verdächtige dem Haftrichter vorgeführt werden. (ak)