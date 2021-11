In Wuppertal in NRW soll ein Mann in Polizeigewahrsam ums Leben gekommen sein. (Symbolbild)

NRW: Mann stirbt in Polizeigewahrsam – Hintergründe unklar

Wuppertal. In Wuppertal in NRW kam ein Mann ums Leben.

Der soll in Gewahrsam der Polizei gewesen sein, als er starb. Das hat ein Polizeisprecher am Sonntag in Hagen bestätigt.

NRW: Mann soll nach einem Clubbesuch verhaftet worden sein

Aus Neutralitätsgründen habe die Polizei in Hagen die Ermittlungen übernommen. Sie kündigte weitere Informationen noch am Sonntag an. Bisher sind die Hintergründe unklar.

------------

------------

Laut der „Westdeutschen Zeitung“ soll sich der Vorfall bereits am Dienstag zugetragen haben, nachdem der Mann nach einem Besuch in einem Nachtclub festgenommen wurde. Der Fall soll bereits bei der Staatsanwaltschaft liegen.

Laut Medienberichten soll es sich bei der Todesursache um einen internistischen Notfall handeln.

Wir berichten weiter. (ldi/dpa)