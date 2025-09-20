Zuletzt war es Wuppertal – jetzt empfiehlt Reiseführer DIESE NRW-Stadt

NRW überrascht mit einem neuen Top-Reiseziel.

Für 2026 macht der Marco Polo Trendguide eine klare Empfehlung – und ein absoluter Publikumsliebling erobert die Liste der angesagtesten Orte.

NRW als Trendsetter: Düsseldorf überzeugt die Jury

Düsseldorf gehört zu den Top-Reisezielen im „Marco Polo Trendguide 2026“. Die Hauptstadt NRW‘s begeistert mit ihrem japanischen Flair. Besonders die größte japanische Community Deutschlands, buddhistische Tempel und Gartenkunst faszinieren. Unter dem Motto „nach Nippon mit dem ICE“ wird Reisenden laut „dpa“ ein kulturelles Highlight in NRW geboten.

Das Buch „Wohin geht die Reise? – Der Marco Polo Trendguide 2026“ stellt insgesamt 40 internationale Ziele vor. Neben Düsseldorf sind auch deutsche Städte wie Hamburg, Ulm und Regensburg vertreten. Die Auswahl fokussiert sich auf Orte, die neue Perspektiven bieten oder bisher weniger entdeckt wurden. NRW bleibt ein fester Bestandteil dieser Reiseliste.

Düsseldorf bleibt ein Highlight in NRW

Die Auswahl der Reiseziele erfolgt durch eine Jury, die in Zusammenarbeit mit der „Marco Polo“-Redaktion die Top-Trends bestimmt. Zuvor reichten Dutzende Autorinnen und Autoren Vorschläge ein, die in einer Shortlist mündeten. Im Jahr zuvor hatte Wuppertal NRW repräsentiert. Jetzt hat Düsseldorf die Nase vorn.

Die Verbindung von Tradition und Moderne macht Düsseldorf zu einem Vorreiter im Trendguide. NRW positioniert sich dadurch weiterhin als kulturelle und touristische Drehscheibe, die Reisende aus aller Welt begeistert. Mit solchen Auszeichnungen bleibt NRW ein herausragendes Ziel auf der touristischen Landkarte.

