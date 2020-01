NRW: 35-Jähriger steht nichts ahnend an der Bushaltestelle – plötzlich rast DAS auf ihn zu

Wuppertal. Ein Moment, der ihm das Leben gerettet hat...

Am Mittwochabend ist ein Sportwagen in eine Bushaltestelle in Wuppertal (NRW) gekracht – ein Fußgänger (35) konnte sich mit einem Sprung retten, wäre sonst zwischen Auto und Haltestelle eingeklemmt worden. Mit dann womöglich tödlichen Folgen!

NRW: Mann verliert Kontrolle über Sportwagen

Der Sportwagen-Fahrer (24) hatte laut Polizei die Kontrolle über den Sportflitzer verloren, warum genau, ist noch unklar. Er krachte mit dem Auto in das Wartehäuschen der Bushaltestelle.

Der Fußgänger wurde durch den Sprung leicht verletzt, kam ins Krankenhaus. Der Sachschaden: rund 45.000 Euro. (mg)