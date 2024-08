NRW: Conny kehrt in ihr Haus am Meer zurück – sie wird es zum letzten Mal sehen

Einmal noch das Meer sehen. Einmal noch nach Hause zurückkehren. Das war der letzte große Wunsch von Conny aus Ibbenbüren (NRW).

Ursprünglich kommt Conny aus Norddeich in Ostfriesland, bevor sie die Nordsee-Küste gegen das Tecklenburger Land in NRW eintauschte. Doch nun – da Conny ihr Lebensende vor Augen hat – zieht es sie zurück in ihre Heimat. Ein Anliegen, das ihr das Wünschewagen-Team aus NRW auf jeden Fall erfüllen wollte.

NRW: Conny will ein letztes Mal ans Meer

Martin und Nicole vom ASB-Wünschewagen in NRW organisierten die Reise. Im Juni holten sie Conny in Ibbenbüren ab – mit dabei: Connys Lieblingspfleger, der sie in der Einrichtung, in der sie lebt, betreut.

Es sollte ein wunderschöner Tag für alle Beteiligten werden – doch direkt zu Beginn schien ihnen das Wetter einen Strich durch die Rechnung zu machen: „Die Fahrt durch starke Regenfälle schien im ersten Moment im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser zu fallen“, berichtet Wünsche-Erfüller Martin auf Facebook. „Aber zwischendurch gab es auch immer wieder Hoffnung, dass es besser werden könnte.“

Doch wer an der Nordsee groß geworden ist wie Conny, der dürfte raues Wetter durchaus gewohnt sein.

Berührender Tag an der Nordsee

„Am Meer war es sehr stürmisch und regnerisch, weshalb wir zunächst ins Haus unseres Fahrgastes einkehrten und gemeinsam aßen“, heißt es in dem Facebook-Beitrag. „Wir setzen uns an einen extra Tisch, um der Familie ihre Privatsphäre zu geben. So warteten wir alle auf die Flut. Zwischenzeitlich kam zum Glück auch immer wieder die Sonne durch. Alle waren sehr zuvorkommend und wir wurden die ganze Zeit in das Familientreffen einbezogen.“

Nach dem Mittagessen kauften Conny und ihre Familienmitglieder einige Souvenirs in der Stadt – bevor es dann endlich ans Meer ging. Auf Facebook postete das Wünschewagen-Team einige Fotos, die Conny im Rollstuhl zeigen, hinter ihr die Nordsee. Sie genoss „eine ganze Weile die starke Brise“ – und im Anschluss „ein leckeres Frieseneis“.

Nach solch einem gelungenen Tag fiel der Abschied vom Meer natürlich umso schwerer: „Conny ließ einen letzten langen Blick über das Wasser schweifen“. Dann ging es wieder zurück nach NRW.

Ihren letzten sehnlichen Wunsch konnte man Conny erfüllen – ein Tag, der auch das Wünschewagen-Team nicht kalt lässt. „Lieben Dank Conny, dass wir diesen Tag mit Dir genießen durften!“, bedanken sie sich.