NRW: Ida trifft in Holland ihre Familie – es ist ein Abschied für immer

Bis zu ihrem Lebensende stellen sich viele Menschen sogenannte Bucket Lists zusammen – schließlich hat jeder Mensch große Ziele und Träume, die er vor seinem Tod erfüllen will. Doch nicht immer lässt sich jedes Vorhaben so ohne weiteres erfüllen. Genau hier will der Wünschewagen aushelfen.

Auch in NRW gibt es Wünschewagen-Teams, unter anderem im Rheinland. Einst zog Ida (Name von der Redaktion geändert) aus Amsterdam nach NRW – natürlich der Liebe wegen. Im Mai 2024 wünschte sie sich sehnlichst, vor ihrem Tod noch einmal ihre Familie in ihrer niederländischen Heimat zu besuchen. Das Team vom Wünschewagen handelte sofort.

NRW: Ein letzter Besuch am Strand in Holland

Das Rheinland-Team des Wünschewagens tat sich mit Idas ehrenamtlicher Hospizbetreuerin zusammen – und machte sich mit der gebürtigen Niederländerin auf den Weg nach Egmond aan Zee. Mit diesem Ort verbindet Ida zahlreiche Urlaubserinnerung.

Entsprechend groß war auch die Unterstützung von Idas Familie. Enkel, Nichten und Schwestern schlossen sich der Gruppe an, um Ida auf ihrer letzten großen Reise zu begleiten.

Das Tagesprogramm – von Ida selbst entworfen – umfasste einen Spaziergang durch die Stadt, ein leckeres Eis, etwas Shopping und natürlich einen Strandbesuch. Für Ida wurde ein Strandrollstuhl ausgeliehen, um es ihr noch einmal zu ermöglichen, das Meer an ihren Füßen zu spüren. „Ein Moment, der sie tief berührte“, schreibt der Wünschewagen auf Instagram. „Es war deutlich zu spüren, wie viel Ida dieser Ausflug und der Abschied von ihrer Familie bedeutete.“

Zum Abschluss gab es noch eine Holz-Tulpe als Geschenk, untermalt von den Klängen von „Tulpen aus Amsterdam“. Ein Bilderbuch-Abschluss – und auch Ida musste gestehen: „Es war ein wunderschöner Tag.“