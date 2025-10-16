Ewald aus NRW will noch einmal seine Familie sehen – es wird sein letztes Mal sein

Ob zwei Väter, zwei Mütter, ein „traditionelles“ Familienbild oder, oder, oder – Familienformen gibt es viele. Doch bei allen ist eines wichtig: dass man sich trotz Streit und Diskussionen mag und am Ende wieder verträgt. Kein Wunder, dass sich alle immer wieder freuen, ihre Liebsten wiederzusehen und Zeit miteinander zu verbringen.

So geht es auch Ewald (*Name geändert) aus NRW: Auch er freut sich auf die gemeinsame Zeit mit seinen Familienangehörigen. Doch diesmal könnte es das letzte Mal sein – Ewald ist schwer krank.

Ewald will seine Familie wieder sehen – er muss 300 Kilometer fahren

Ewald wurde bereits früh am Morgen von den ehrenamtlichen Mitarbeitern des Wünschewagens in NRW abgeholt – schließlich mussten sie 300 Kilometer zurücklegen, damit der ältere Herr seine Familie endlich wieder sehen konnte. Für die drei Männer – Ewald aus NRW sowie die beiden Wünschewagen-Mitfahrer Gino und Jürgen – verging die Zeit wie im Flug.

Wie einer der beiden Ehrenamtlichen im Facebook-Beitrag erzählt, wurde viel geredet – und vor allem wurde es schnell emotional. Und als Ewald erfährt, dass sie bald am Ziel sind – nur noch eine halbe Stunde, rund 30 Minuten, dann sind sie endlich da , wird er auf einmal ganz nostalgisch. Er fängt an, den noch vor ihnen liegenden Weg zu beschreiben. Denn er weiß: „Gleich sind wir da!“

Es liegt (familiäre) Liebe in der Luft

Schließlich angekommen, fährt das Trio mit dem Wünschewagen rückwärts in die Hofeinfahrt ein. Ewald winkt dabei seinen wartenden Liebsten fröhlich zu. Und noch bevor die Trage mit den kranken Senioren den Boden erreicht hat, stehen seine Familie neben ihm und halten seine Hand. Man merkt: Es liegt familiäre Liebe in der Luft – alle sind einfach glücklich, sich zu sehen.

Kein Wunder, dass sich alle schnell ins Wohnzimmer begeben und miteinander reden. Und nach diesen schönen Erlebnissen geht es für das Trio aus NRW zurück. Man merkt: Der Ausflug hat nicht nur Ewald gefallen, sondern auch den zahlreichen Facebook-Nutzern, die davon erfahren haben.

User sind hin und weg

„Ihr seid einfach klasse“, schreibt eine Nutzerin ganz begeistert und fügt ihren Worten ein rotes Herz hinzu. Ein weiter fügt ebenfalls ganz angetan hinzu: „So tolle Arbeit, die ihr leistet. Vielen Dank an so tolle Menschen.“ Ein anderer meint: „Wieder habt ihr einen kranken Menschen sehr glücklich gemacht.“ Auch ein anderer meint: „Von Herzen Danke!“ Weit über 350 Personen geben zudem dem Beitrag auf Facebook ein virales Herzchen oder einen Daumen Hoch.

Der ASB-Wünschewagen erfüllt seit 2014 letzte Herzenswünsche schwerkranker Menschen – kostenlos und mit ganz viel Herz. Damit auch weiterhin Fahrten an den Lieblingsort möglich sind, ist das Projekt auf Spenden angewiesen. Jeder Euro zählt – HIER kannst auch du spenden.