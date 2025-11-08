Ruth aus NRW will nochmal Fisch am Meer essen – es wird das allerletzte Mal

Einfach mal die Meeresbrise um die Nase wehen lassen, in ein knackiges Fischbrötchen beißen und am Strand Muscheln sammeln – für viele sind diese Erinnerungen ein jährliches Ritual im Urlaub, doch für Ruth (54) aus NRW ist es ein Traum.

Die 54-Jährige ist nämlich schwer krank. Jetzt wurde ihr endlich dieser Herzenswunsch erfüllt – dabei könnte der Ausflug ihr letzter sein …

Ruth (54) möchte noch einmal das Meer sehen – sie ist schwerkrank

Ruth aus NRW ist schwerkrank, dennoch brennt in ihrem Herzen ein Wunsch: Sie möchte noch einmal ans Meer, noch einmal soll der salzige Wind um ihre Nase wehen und noch einmal will sie dort Fisch essen. Gesagt – getan: Durch das Team rund um den Wünschewagen geht ihr Traum in Erfüllung. Genau dieses Team kümmert sich um solche Herzenswünsche. Dabei finanziert sich der Wünschewagen ausschließlich durch Spenden.

Kein Wunder, dass die Freude bei Ruth umso größer war, als sie endlich fahren konnte. Gemeinsam mit zwei Freundinnen und dem Team rund um den Wünschewagen fuhren sie von Münster Richtung Meer. Doch zuerst mussten sie Ruth abholen. Nicht nur die schwerkranke Frau wartete auf sie, auch die ganze Familie und Freundinnen standen Spalier und freuten sich über diesen kleinen Ausflug.

Muscheln sammeln und Eis: Ausflug wird zum Highlight

Und obwohl die Freude anfangs groß war, zeigte sich das Wetter zunächst von seiner dunklen Seite: Es zogen nicht nur Wolken am Himmel auf, es regnete auch, und der Wind war frisch. Angekommen in Urk war für die „Mädels-Gang“ ein Tisch reserviert, doch sie verweilten nicht lange im Restaurant, denn die Sonne kam heraus. „Bei 25 Grad verlegten wir unseren Platz nach draußen und genossen das gemeinsame Essen“, erzählten sie unter dem Facebook-Beitrag weiter.

Doch natürlich blieb es nicht nur bei einem leckeren Mahl, es ging auch direkt ans Meer. Dort konnte Ruth endlich die frische Meeresluft in vollen Zügen genießen. Vor Ort wurden sogar Fotos gemacht, eine Erinnerung geknipst und am Ende gab es sogar noch ein Eis. Kein Wunder, dass alle glücklich und voller Erinnerungen nach Hause fuhren. Sogar Ruth meldete sich auf Facebook noch einmal und meinte: „Es war so schön, ich danke euch noch einmal herzlich dafür!“

Wer das Projekt unterstützen möchte, bekommt hier weitere Informationen. In NRW gibt es drei Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes: je einen für das Ruhrgebiet, das Rheinland und das Münsterland (mit den umliegenden Regionen).