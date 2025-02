Drei Mädchen aus NRW haben einen Herzenswunsch – plötzlich bekommen sie Gänsehaut

Die wenigsten Menschen haben materielle Herzenswünsche, oft drehen sich die wirklich wichtigen Dinge um Begegnungen, Gefühle oder Erlebnisse. So geht es auch Klara, Leonie und Viola. Die drei Mädchen aus NRW wollten unbedingt einmal in ihrem Leben Sänger Nico Santos treffen.

Da die drei es aufgrund von Krankheiten ohnehin nicht allzu leicht im Leben haben, konnten sie durch ein persönliches Treffen mit dem „Ray of Light“ ihre Sorgen für einen Moment vergessen.

Drei Mädchen aus NRW treffen Nico Santos

Auf dem Instagram-Account des gemeinnützigen Vereins „Wünsch dir was e.V.“ ist der besondere Tag von Klara, Leonie und Viola anhand von Fotos und Videos festgehalten. Die drei Mädchen werden in dem Beitrag als „riesengroße Nico-Santos-Fans“, die sich von Herzen wünschten, „den Musiker einmal live auf einem seiner Konzerte zu treffen, ihn hautnah zu erleben und mit ihm zu plaudern“, beschrieben. Und genau das wurde am 31. Oktober 2024 Realität, als der Musiker im Palladium in Köln-Mülheim (NRW) auftrat.

Schon vor dem Treffen waren die Mädels super aufgeregt und hatten sich einige Fragen an ihren Star überlegt. Als sie dann an der Konzerthalle ankamen, wartete Nico Santos schon auf sie, plauderte sofort mit ihnen und stellte sich ihren Fragen. Dazu kam es zu einem „absoluten Gänsehaut-Moment: Nico sang ‚Would I Lie To You‘ exklusiv für Klara, Leonie und Viola, nachdem sie es sich gewünscht hatten.“

NRW: Das steckt hinter „Wünsch dir was“

Das anschließende Konzert war dann ebenfalls voller Highlights – so durften die Mädchen aus NRW vorne stehen und Nico Santos so noch einmal ganz nahe kommen, als er mitten in der Crowd sang. „Nach dem Konzert strahlten die Mädels vor Begeisterung und schickten ihren Familien und Freunden stolz jede Menge Fotos und Videos“, heißt es in dem Instagram-Beitrag.

Solche besonderen Momente wie jetzt das Treffen mit Nico Santos sind kein Einzelfall. Der Verein „Wünsch dir was e.V.“ erfüllt seit Jahrzehnten persönliche Herzenswünsche für schwer und chronisch erkrankte Kinder und Jugendliche sowie deren Familien. Er wurde 1989 gegründet, hat seinen Sitz in Köln und ist auf Spenden angewiesen. Du möchtest dieses Engagement unterstützen? Hier findest du weitere Informationen.