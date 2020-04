NRW: Wollten Unbekannte ihn verbrennen? Mordkommission steht vor großem Rätsel und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Die Polizei in Münster (NRW) steht vor einem Rätsel: Ein Mann wurde mit schweren Brandverletzungen gefunden, seine Identität ist unbekannt.

Wer kennt den Mann aus NRW?

NRW: Mann schwerverletzt aufgefunden

Der Mann wurde am Samstagnachmittag mit schweren Brandverletzungen in einem Park in Münster (NRW) am Hansaplatz/Ecke Schillerstraße gefunden. Zuvor hatte eine unbekannte Personengruppe ein Feuer entzündet, die den Unbekannten verletzt zurück ließ und sich von der Feuerstelle entfernte.

Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus. Er konnte bisher nicht befragt werden, auch gibt es keine Hinweise auf seine Identität.

So sieht der unbekannte Mann aus. Foto: Polizei Münster

Bezüglich der Identität des Verletzten und der Hintergründe der Verletzungen tappen die Ermittler im Dunkeln – eine Mordkommission wurde eingesetzt.

Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

„Wir ermitteln in alle Richtungen und können weder ein Unglücksgeschehen, noch ein versuchtes Tötungsdelikt ausschließen“, so Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt.

Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können: Er ist schlank, oben rechts fehlt ihm ein Eckzahn. Mehr Details sind nicht bekannt.

Aber: „Auch Hinweise zu den sich am Samstag dort aufhaltenden Personen und zu dem Ablauf des Brandgeschehens können für unsere Ermittlungen von großer Bedeutung sein“, appelliert Kriminalhauptkommissar Ulrich Bux an die Bevölkerung.

Hinweise an die Polizei Münster unter 0251 - 275-0.