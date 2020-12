NRW: Wolf-Sichtung mitten im Ruhrgebiet! Mann streift durch Wald – plötzlich steht er dem Raubtier gegenüber

NRW: In Kirchhellen bei Bottrop streifen mindestens zwei Wölfe durch die örtlichen Wälder. (Symbolbild)

Kirchhellen. Wolf-Sichtung im Ruhrgebiet (NRW)!

In Kirchhellen bei Bottrop (NRW) sind einem Mann zwei Wölfe im Wald vor die Handykamera gelaufen. Das Video postete er sofort auf Facebook.

NRW: Wölfe in Kirchhellen gesichert

„Gesichtet in Kirchhellen, Jagdgebiet schwarze Heide“, notiert der User. Auf leisen Pfoten schleichen die Wölfe durchs Unterholz, den Kameramann scheinen sie nicht zu bemerken.

Innerhalb einer Woche sammelte das Video bereits über 180 Kommentare, wurde über 1.500 mal geteilt. Die Reaktionen in den Kommentaren sind unterschiedlich: Tierfreunde sind begeistert von den scheuen Vierbeinern in freier Wildbahn – andere wiederum sind skeptisch gegenüber den Raubtieren („Viel zu nah an den Siedlungen...“).

+++ NRW: Frau macht traurige Entdeckung am Straßenrand – dann geht das Rätsel los +++

DER WESTEN hat beim NABU Bottrop angefragt, was über die Wölfe in den örtlichen Wäldern bekannt ist.

Wölfin „Gloria“ lebt schon seit über zwei Jahren im Ruhrgebiet

Für die Experten sind die Vierbeiner keine Unbekannten. Bereits im Juni wurde in Kirchhellen eine standorttreue Wölfin nachgewiesen, teilte Rolf Fricke vom NABU Bottrop mit. Das Tier trägt den Namen „Gloria“ und stammt ursprünglich aus einem Rudel in Schneverdingen in der Lüneburger Heide. Der zweite Wolf soll auf dem selben Rudel stammen und wurde erstmals im Oktober 2020 nachgewiesen.

+++ NRW: Spaziergänger findet Leiche in Wald – jetzt hat die Polizei einen schrecklichen Verdacht +++

„Überrascht war ich eigentlich nicht über den Wolf, obwohl ich so schnell nicht mit einem standorttreuen Tier gerechnet habe“, so Fricke. „Der letzte Wolf in unserer Region wurde vor etwa 180 Jahren getötet, das Gebiet eignet sich aber noch heute für das Überleben eines Wolfes. Es ist noch vielfältig durch Felder, Büsche, Wälder und Bachauen sowie Brachflächen und Heidereste strukturiert. Der Wildbestand ist so hoch, dass Jungwald, aber insbesondere landwirtschaftliche Anbauflächen vor Rot- und Schwarzwild geschützt werden müssen. Zudem scheut der Wolf zwar den Menschen, aber keine Gebäude.“

+++ Ruhrgebietswahrzeichen landet in Deutschland-Ranking in Top 10 – und schlägt dabei Berliner Hotspot +++

NABU: „Freilaufende Hunde gefährlicher als Wölfe“

Doch wie bereits in einigen Facebook-Kommentaren zu lesen ist, gibt es bei den Menschen dennoch Skepsis und auch Sorge. Auch die Mitarbeiter eines nahegelegenen Hofs beklagen bereits unschöne Begegnungen mit den Vierbeinern. Doch Rolf Fricke ist anderer Meinung: „Problematische Begegnungen zwischen Mensch und Wolf gab es nicht und ich schließe sie auch aus, es sei denn, sie werden provoziert.“

Im Oktober 2020 wurde ein zweiter Wolf in Kirchhellen nachgewiesen. (Symbolbild) Foto: imago images / Martin Wagner

+++ NRW: Rechtsextreme Polizei-Chats – darum ist mehr als die Hälfte der Beamten schon wieder im Dienst +++

„Ich bin selbst Hundehalter, muss aber sagen, dass ich einen freilaufenden Hund für wesentlich problematischer, sprich gefährlicher halte als einen Wolf“, so Fricke. „Das Wildtier scheut Menschen und versucht Begegnungen zu vermeiden. Ausnahmen sind manchmal Jungtiere, auch Hasen oder Rehe verhalten sich neugierig und zögern mit ihrer Flucht, manchmal kommen sie sogar wenige Schritte näher. Aber alle meiden den Menschen.“

+++ „Kölner Treff“ (WDR): Deutliche Worte an Ministerpräsident Laschet – „Uns wurde immer gesagt: wir retten Weihnachten!“ +++

Der schlechte Ruf der Wölfe beruhe wohl in erster Linie auf Grimm´s Märchen, meint der NABU-Mitarbeiter. Einzig Schafs- und Gehegewildhalter seien aufgefordert, ihre Tiere durch angepasste Zäune und Herdenschutzhünde zu schützen. „Dieser Schutz wird in einem Wolfsgebiet staatlich gefördert.“ (at)