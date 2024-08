NRW: Mann findet seine Traum-Wohnung – doch dann folgt der Schock

Üble Betrugsmasche in NRW! Der Wohnungsmarkt ist ohnehin in ganz Deutschland und auch in weiten Teilen des bevölkerungsreichsten Bundeslandes Nordrhein-Westfalen äußerst umkämpft. Logisch, dass man umso empfänglicher für vermeintliche Traum-Wohnungen ist.

Schnell kontaktiert man über gängige Portale den Anbieter, muss man sich doch normalerweise gegen etliche andere Interessenten durchsetzen. Ein junger Mann (19) aus Balve im Märkischen Kreis (NRW) befand sich auf jener Wohnungssuche, fand auch eine schöne Mietwohnung. Sollte er meinen, doch es kam letztlich ganz anders…

NRW: Mann findet seine Traum-Wohnung

Gutgläubig trat er mit der vermeintlichen Vermieterin in Kontakt, tauschte sich fleißig über die Wohnung aus. Es klang alles so realistisch, so echt, fast schon zu schön, um wahr zu sein. Alles passte schon im Vorfeld zwischen den beiden so gut, dass er auch der Bitte der „Vermieterin“ nachkam, per Vorab-Überweisung die Kaution von fast 2.000 Euro zu zahlen.

Es sollte dann zeitnah eine Besichtigung stattfinden und alles Weitere vor Ort geklärt werden. Er überwies den Batzen, freute sich auf die Wohnung und auf neue Instruktionen der Vermieterin. Pustekuchen, denn es fand gar nichts mehr statt! Weder die Dame noch sonst jemand meldete sich, die Anzeige auf dem Wohnungsportal wurde gelöscht und von den fast 2.000 Euro sah er nichts mehr.

Die Polizei warnt jetzt einmal mehr verzweifelte Wohnungssucher: Man solle niemals derart hohen Zahlungsaufforderungen vorzeitig nachkommen. Gegen den Anbieter wird jetzt wegen Betrugs ermittelt. Na, ob das den jungen Mann trösten wird…