Tödlicher Unfall in NRW ++ Person von Lkw überrollt

Tragische Vorkommnisse in NRW! Wie die Polizei Bochum gegenüber DER WESTEN bestätigte, kam es am Dienstagmittag (4. November) auf der Schloßstraße in Witten zu einem schrecklichen Unfall. Gegen 11.08 Uhr wurde eine Person von einem Lkw auf Höhe der Hausnummer 5 überrollt.

Die Person wurde durch den Unfall tödlich verletzt. Der Einsatz läuft noch und die Schloßstraße wurde weiträumig gesperrt.

Lkw begräbt Person in NRW unter sich

Genaue Angaben zur Identität der verstorbenen Person oder dem Unfallhergang können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Ein Unfallaufnahmeteam ist vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei Bochum teilt neue Informationen auf ihrem „X“-Account. Hier bitten sie auch alle Verkehrsteilnehmer die Schloßstraße weiträumig zu umfahren. Die Sperrung wird voraussichtlich noch einige Zeit andauern – mindestens aber zwei Stunden, wie der Pressesprecher gegenüber DER WESTEN schätzte.

Weitere Informationen folgen …