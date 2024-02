NRW: Massenschlägerei! Personen gehen mit Messer und Holzstangen aufeinander los

Wilde Massenschlägerei in Witten! Am Sonntagnachmittag (25. Februar) soll es in der Stadt in NRW zu einer Schlägerei gekommen sein, bei der etliche Personen beteiligt gewesen sein sollen.

Witten in NRW: Schlägerei auf der Straße

Gegenüber der Redaktion von DER WESTEN bestätigte die Polizei Witten, dass es zu einer Schlägerei gekommen ist, bei der mehrere Personen beteiligt waren. Laut weiteren Informationen, die der Redaktion vorliegen, wurden während der Schlägerei in der Ardeystraße unter anderem Messer und Holzlatten als Waffen eingesetzt. Die Polizei konnte diese sicherstellen.

Bei einer Massenschlägerei in NRW sind auch Holzlatten als Waffe zum Einsatz gekommen. Foto: Fernandez / News 4 Video-Line TV

Neben der Polizei sollen auch zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungskräfte im Einsatz gewesen sein. Auch ein Polizeihund war vor Ort. Nach der brutalen Aktion soll es mehrere verletzte Personen geben.

Die Hintergründe der Massenschlägerei in NRW sind noch völlig unklar.

Weitere Informationen folgen in Kürze.