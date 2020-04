NRW: Wirt soll 1000 Euro Corona-Bußgeld zahlen – unglaublich, was die Anwohner jetzt vorhaben

Die Coronakrise erfordert besondere Maßnahmen. Um die Corona-Krise einzudämmen, haben Städte und Gemeinden einen Bußgeldkatalog mit hohen Bußgeldern erarbeitet, die im Falle eines Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung verhängt werden. In Schwerte (NRW) muss ein Wirt infolgedessen mehr als 1000 Euro Corona-Bußgeld zahlen.

Das hat die Anwohner in Schwerte (NRW) nun dazu gebracht, eine unglaubliche Aktion zu starten.

NRW/Schwerte: Wirt bekommt 1000 Euro-Bußgeld

Einen Bußgeldbescheid erhielt das spanische Restaurant Lo'Canta am Markt in Schwerte (NRW), weil es den Verzehr von Speisen und Getränken im Außenbereich erlaubt haben soll. Die Anwohner und Kunden des Restaurants finden die Strafe allerdings nicht in Ordnung. Sie setzen sich dafür ein, dass das Restaurant das Bußgeld nicht zahlen muss. Darüber berichten die Ruhrnachrichten.

Elfi S. hat wegen der Strafe einen Brief an Schwertes Bürgermeister Dimitrios Axourgos geschrieben. Darin schreibt sie: „Ich schäme mich als Schwerterin wirklich für solche Vorgehensweisen gegenüber denen, die diese Stadt am Laufen halten.“

Sie kann das Verhalten der Stadt nicht nachvollziehen und fragt den Bürgermeister, warum er oder die Mitarbeiter kein „klärendes Gespräch“ mit dem Wirt, Hasan Er, gesucht hätten. Unternehmen wie das Lo'Canta würden Schwertes Flair ausmachen, meint sie weiter. Deshalb fordert sie: „Unterstützen Sie bitte Ihre Bürger und Unternehmer in Schwerte mit Beratung, schaden Sie bitte nicht noch zusätzlich wirtschaftlich mit unverhältnismäßigen Bußgeldern in diesen schweren Zeiten, die wir alle erleben.“

Anwohner gehen unglaublichen Schritt

Doch nicht nur sie zeigt sich solidarisch mit dem Wirt. Am Samstag legte ein Gast eine Unterschriftenaktion an dem Restaurant aus, auf der jeder mit seiner Unterschrift seinen Protest gegen das Vorgehen der Stadt ausdrücken kann.

Und auch Hasan Er selbst ärgert sich über das verhängte Bußgeld. Er ist gleicher Meinung wie Elfi S. und meint, eine Abmahnung wäre zunächst ausreichend gewesen. Er findet die Strafe „ein bisschen unmenschlich“ und habe bereits Einspruch eingelegt. Sollte er keine positive Rückmeldung von der Stadt erhalten, werde er rechtliche Schritte einleiten, wie die Ruhrnachrichten schreiben. (nk)