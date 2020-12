NRW: Wird das Abitur 2021 einfacher? SPD fordert Abstriche bei Prüfungen

Werden die Abiturprüfungen 2021 in NRW leichter? (Symbolbild)

NRW. So langsam müssen die Schule in NRW der bitteren Realität ins Auge blicken. Trotz aller Bemühungen, Online-Unterricht und zahlreichen Maßnahmen ist auch in diesem Schuljahr wieder viel Unterricht ausgefallen.

Niedrigere Klassenstufen können derzeitige Defizite in den nächsten Jahren vielleicht noch ausgleichen. Doch wie steht es um die Abschlussklassen 2021 in NRW? Die SPD fordert für 2021 Abstriche bei den Abiturprüfungen.

NRW: Die Abiturprüfungen könnten 2021 in abgespeckter Form stattfinden

Thomas Kutschaty, der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Landtag, hat sich jetzt öffentlich dafür ausgesprochen, die Anforderungen für die Abiturprüfungen 2021 wegen corona-bedingter Unterrichtsausfälle zu senken.

„Wenn weiterhin wegen der Pandemie viel Unterricht ausfällt, muss es auch Abstriche bei den Anforderungen an das Abi 2021 geben“, sagte Kutschaty dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ am Mittwoch.

Wegen des massiven Unterrichtsausfalls könnten die Abiturprüfungen in einer abgespeckten Form stattfinden. (Symbolbild) Foto: imago images / penofoto

Der SPD-Politiker bezeichnete es als „unfair“, wenn die Schüler des Abiturjahrgangs 2021 trotz des vielen Unterrichtsausfalls Prüfungen auf dem Niveau der Vorjahre schreiben müssten.

Für die Schüler, die nach dem Abitur meist noch weitere Ausbildungen eingehen wollen, sei es in Form eines Studiums oder einer Berufsausbildung, ist natürlich besonders wichtig, dass die abgespeckte Form des Abiturs auch in allen Bundesländern anerkannt wird. Auch Kutschaty sprach sich gegenüber dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ dafür aus. (cm)