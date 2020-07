In NRW hat die Polizei bei einer Kontrolle in der Bonner Innenstadt einen krassen Fund gemacht.

NRW: Wieder Stress in Bonner Innenstadt – ein Fund machte dabei sogar die Polizei fassungslos

Bonn. Stress in der Innenstadt von Bonn (NRW)!

Am Freitag und in der Nacht zum Samstag hat die Polizei in Bonn (NRW) zahlreiche Personen und Fahrzeuge kontrolliert. Ein Fund machte dabei selbst die Beamten fassungslos.

NRW: Beifahrer mit Messer um den Hals

Bereits am frühen Abend fiel der Polizei in der Bonner Innenstadt ein Pkw auf, aus dem den Beamten der Geruch von Marihuana entgegenschlug.

Argwöhnisch wurde die Polizei, als sie ein Messer in einer Kunststoffscheide um den Hals des Beifahrers bemerkten.

Polizei NRW macht krasse Funde im Wagen

Doch damit nicht genug: In der Mittelkonsole des Wagens befand sich eine geringe Menge Marihuana, der Fahrer hatte mehrere tausend Euro Bargeld bei sich und im Kofferraum fanden die Beamten eine Axt!

Alle Gegenstände wurden beschlagnahmt und die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

„Aggressive Grundstimmung“ in NRW

Doch damit hat der Abend gerade erst begonnen. Einige Stunden später nahm die Polizei das Rheinufer ins Visier, da hier im Sommer zahlreiche Jugendliche „an den Wochenenden bis in die Nachtstunden lautstark feiern“.

Das Rheinufer in Bonn – nicht an jeder Stelle eine Idylle. Foto: imago/Kosecki

Dieses Bild bot sich den Beamten auch am Freitag. Aufgrund der „aggressiven Grundstimmung“ mussten die Beamten zahlreiche Platzverweise aussprechen.

Zahlreiche Anzeigen in NRW

Ein Mann, der der Anordnung nicht nachkam, wurde in Gewahrsam genommen. Ein anderer Mann hatte ein verbotenes Einhandmesser dabei.

Die Gesamtbilanz: 22 Platzverweise ausgesprochen, drei Strafanzeigen und mehrere Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen. (lh)