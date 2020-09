NRW: Wie durch ein Wunder – Auto nach Unfall in zwei Teile gerissen, doch dann...

NRW. Schock in NRW!

Ein Auto wurde nach einem Unfall am Samstag in Minden-Lübbecke in zwei Teile gerissen. Doch wie durch ein Wunder passierte dann etwas, woran wohl keiner geglaubt hätte.

Zocken an der Ampel - Wie Cool Ist Diese Ampel in Oberhausen Zocken an der Ampel - Wie Cool Ist Diese Ampel in Oberhausen

NRW: Auto wird in zwei Teile gerissen

Ein 21-Jähriger und seine 17-Jährige Beifahrerin waren am Samstagmorgen mit einem Mercedes-Benz auf der Mindener Straße in Hille (NRW) unterwegs, als der junge Mann plötzlich die Kontrolle über sein Auto verlor. Das teilte die Polizei am Samstag in einer Polizeimeldung mit.

In einer langgezogenen Linkskurve kam der Wagen nach rechts von der Straße ab und fuhr über den Standstreifen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte über die gesamte Fahrbahn. Schließlich prallte der Mercedes gegen einen Baum und zerbrach in der Mitte in zwei Teile!

-------------------------------

Mehr News aus NRW:

NRW: Männer geraten in Streit – dann eskaliert die Situation

Whatsapp der Gangster: Mit diesem Messenger kommunizieren Drogenbanden und die Mafia

NRW: Großeinsatz in Krefeld! Verdächtiger endlich gefasst

NRW: Hass auf Facebook, Telegram und Co.! Sonderermittler jagt Internet-Hetzer – diese Tendenz bereitet ihm besonders Sorgen

-------------------------------

Unfall nimmt unerwartetes Ende

Doch wie durch ein Wunder wurden beide Fahrzeuginsassen nur leicht verletzt. Sie konnten sich selbstständig aus dem Pkw befreien.

NRW: Im Gegensatz zu den Fahrzeuginsassen blieb von dem Auto nicht viel übrig. Foto: Polizei Minden-Lübbecke

-------------------------------

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

-------------------------------

Die Polizei nahm schließlich die Ermittlungen zu der Unfallursache auf, die noch andauern. (nk)