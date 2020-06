NRW: Widerlicher Angriff auf jungen Mann (21) – das Motiv ist einfach schrecklich

NRW. Widerlicher Angriff auf jungen Mann in NRW!

Am Montag ist ein junger Mann in Iserlohn (NRW) auf offener Straße angegriffen worden. Das Motiv für den Angriff ist einfach schrecklich.

+++ A3: Tödlicher Unfall – Lkw crasht in Bulli der Autobahnmeisterei – junger Vermessungstechniker (22) stirbt +++

NRW: Widerlicher Angriff auf jungen Mann - schreckliches Motiv

Der 21-Jährige war gegen 14 Uhr auf der Hugo-Fuchs-Allee unterwegs, als er plötzlich Opfer einer widerlichen Tat wurde. Zwei Unbekannte sprachen den jungen Mann an und sagten ihm: „Du gehörst hier nicht hin, geh' zurück in Dein Land!“ Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Dann schlugen sie dem dunkelhäutigen Mann auf den Hinterkopf und flüchteten vom Tatort. Der 21-Jährige ging aufgrund des Schlages zu Boden und musste anschließend ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

--------------------------------

Mehr News aus NRW:

NRW: Mann tötet seine Nachbarin – der Grund macht sprachlos

NRW: Polizei stoppt Auto – und kann nicht fassen, womit DIESE Ladung „gesichert“ wurde

Hund in NRW: Fußgänger findet Vierbeiner an der Ruhr – unfassbar, was sein Besitzer ihm angetan hat

--------------------------------

--------------------------------

Das ist der polizeiliche Staatschutz:

Bekämpft politisch motivierte Kriminalität

Bei länderübergreifender Gefahr für Gefahrenabwehr zuständig

Strafverfolgung bei terroristischen Straftaten und politisch motivierten Straftaten gegen Mitglieder der Verfassungsorgane des Bundes und ihrer Gäste

Erstellt bundesweitee Lagebilder im Bereich der politisch motivierten Kriminalität

Arbeitet mit Polizeibehörden und Nachrichtendiensten zusammen

Arbeitet international mit Europol, Interpol und Police Working Group on Terrorism zusammen

--------------------------------

Staatsschutz nimmt Ermittlungen auf - Hinweise gesucht

NRW: Der Polizeiliche Staatsschutz sucht nun nach den Verantwortlichen der widerlichen Tat. (Symbolbild) Foto: imago images / Steffen Schellhorn

Da die Polizei von einem fremdenfeindlichen Motiv ausgeht, übernahm der Staatsschutz der Hagener Polizei die Ermittlungen. Wenn du Hinweise zu den Tätern machen kannst, wirst du darum gebeten, dich unter der Telefonnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei zu melden. (nk)