NRW: Whiskeyflasche verletzte Mädchen (2) lebensgefährlich – jetzt spricht der Werfer vor Gericht

In Kamen wurde 2019 ein Kind durch einen Flaschenwurf verletzt. Der Angeklagte wurde nun verurteilt.

Es war ein Fall, der nicht nur in NRW für Aufsehen sorgte.

Im November 2019 warf ein Mann im Suff eine leere Whiskeyflasche aus einem fahrenden Zug, als dieser den Bahnhof in Kamen (NRW) passierte. Glassplitter verletzten ein zweijähriges Mädchen schwer, es musste operiert werden. Am Dienstag wurde der junge Mann am Amtsgericht Kamen wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Vor Gericht sprach der 32-jährige Lukas B. über den schrecklichen Unfall.

NRW: Whiskeyflasche verletzte Kind lebensgefährlich - jetzt spricht der Werfer vor Gericht

Vor rund einem Jahr, am 1. November 2019 fuhr ein Partyzug in Richtung Norddeich. Lukas B. und seine Kumpels waren an Board. Sie wollten ein Wochenende auf Norderney verbringen.

Als der Zug mit rund 140 km/h durch den Kamener Bahnhof rauschte, warf Lukas B. eine leere Whiskyflasche aus dem Fenster.

Die Flasche prallte gegen einen Mast, zerbrach, ein Splitter traf ein zweijähriges Kind am Kopf. Sie war gerade auf dem Arm ihres Vaters, als dieser die Bahnsteigtreppe hinaufging. Die Zweijährige war sofort bewusstlos.

Lukas B. fuhr rückwärts sitzend: „Das Letzte, was ich sah, waren Bäume, Sträucher und Hecken. Einen Bahnhof habe ich nicht gesehen. Es tut mir unheimlich leid. Es war der schwärzeste Tag in meinem Leben, ich wollte nicht, dass so etwas Schlimmes passiert“, wird B. in der Bild zitiert.

Auch der Vater des Kindes erinnert sich und schildert die Szenen: „Sie reagierte nicht mehr, ihre Augen standen in verschiedene Himmelsrichtungen. Ich brüllte sie an, sie solle wach werden. Ihr lief Blut ins Gesicht.“

Zeugen riefen Polizei und den Krankenwagen. Die Polizisten stoppten den Zug rund 65 Kilometer hinter Kamen und nahmen von allen Fahrgästen die Personalien auf. Sie fragten jeden einzelnen der 580 Passagiere, wer eine Flasche geworfen habe.

Zunächst war die Rede von einer Bierflasche. Deshalb habe Lukas B. gar nicht daran gedacht, dass er der Schuldige sei. Dann sollte es eine Jack-Daniels-Flasche gewesen sein. „Da war ich erst beruhigt, weil das ja nicht unsere war, wir hatten eine andere Sorte.“

Der Partyzug fuhr nach dem Polizeieinsatz weiter nach Norderney. Lukas B. sprach am Wochenende mehrfach mit seinen Kumpels über den Vorfall. Auch auf der Rückfahrt war Polizei an Board. Sie zeigte allen Reisenden ein Foto der mittlerweile ermittelten Flasche.

Lukas B. erkannte sie und meldete sich bei der Polizei. Gegenüber der Polizei hatte er zunächst angegeben, dass die Flasche in einem Zugabteil nahe am Fenster gestanden habe. Als er an einem Koffer hantierte, sei die Flasche herausgeflogen.

Montags darauf dann die irre Wende! Der 32-Jährige erschien erneut bei der Polizei und gab zu, die Flasche im Suff aus dem Fenster geworfen zu haben. Dass sich der Zug genau zu diesem Zeitpunkt im Bahnhof befunden habe, sei ihm nicht bewusst gewesen.

Der Angeklagte entschuldigte sich mehrfach am Dienstag vor Gericht bei der Familie.

Kamen / NRW: Verletztes Kind ist wieder völlig gesund

Die Zweijährige hatte ein Schädel-Hirn-Trauma mit Fraktur erlitten, schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Sie musste notoperiert werden. Inzwischen ist das Mädchen wieder völlig gesund. „Allerdings wurde durch die Scherbe Hirngewebe verletzt, das vernarbt und später eventuell Epilepsie auslösen könnte“, sagt der Vater.

Der Richter verurteilte Lukas B. zu zehn Monaten auf Bewährung und 3000 Euro Geldstrafe.