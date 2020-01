Wetter in NRW: Wetterdienst warnt vor Frost und glatten Straßen!

Der Januar könnte doch noch zum Wintermonat werden. Zumindest in einigen Städten in NRW.

Am Montag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Frost und glatten Straßen in mehreren Städten in NRW. Ab 6 Uhr gilt die Warnung für:

Essen

Duisburg

Mülheim

Am Samstag hatte der DWD vorerst nur in Dortmund vor überfrierender Nässe und Glätte gewarnt, am Sonntagmorgen wurde die Warnung auf mehrere Städte in NRW erweitert.

Wetterdienst warnt vor Glätte in NRW

Das Wetter-Phänomen komme daher, dass es derzeit Taubildung durch starke Reifablagerung gebe.

Aber auch in anderen Städten in NRW könnte es glatt werden.

Frost in mehreren Städten

Die warmen Tage im Januar neigen sich offenbar dem Ende zu: Der Montag beginnt mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, gebietsweise kann es Nebel geben.

Am Morgen ist es stark bewölkt, es bleibt aber voraussichtlich niederschlagsfrei. Höchsttemperaturen im Lauf des Tages: 3 bis 6 Grad. In der Nacht wird es dann erneut bitterkalt: Das Thermometer fällt auf bis zu Minus 4 Grad. (fb/dg)