NRW hofft auf Goldenen Oktober: Experte fasst sich bei Prognose an den Kopf – „Humbug“

Zwar lässt sich die Sonne hier und da in NRW noch blicken, aber auch sie kann nicht verbergen, dass es unausweichlich Herbst wird. Abends wird es früher dunkel, die Temperaturen erreichen kaum noch die 20-Grad-Marke. Heizungen werden aufgedreht, übers T-Shirt muss häufiger ein Pulli gezogen werden.

Ein paar Sonnenanbeter hängen daher noch an der Hoffnung auf den Goldenen Oktober – ein paar sonnige Herbsttage, an denen der Himmel blau erstrahlt und man beim Blick auf das farbenprächtige Laub an den Bäumen die Herbstkälte vielleicht ein bisschen vergisst.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ blickt auf die Oktober-Prognosen diverser Wettermodelle – und kann dabei zum Teil nur ungläubig den Kopf schütteln.

Bekommt NRW einen Goldenen Oktober?

Bei Wettervorhersagen – egal ob für NRW oder für ganz Deutschland – ist es wie mit allen Zukunftsprognosen: So ganz zu 100 Prozent sicher kann man sich nie sein. Zwar werden die Wetterdaten von internationalen Experten mit den neuesten technischen Hilfsmitteln erhoben – aber alles, was über ein paar Tage hinaus geht, wird eben sehr schnell sehr unpräzise.

So kann Experte Dominik Jung zwar vorhersagen, dass NRW in den ersten Oktobertagen mit viel Sonnenschein und Temperaturen zwischen 15 und 17 Grad rechnen kann – was den Fans vom Goldenen Oktober schonmal Hoffnung macht. Doch alles was danach ab dem 4. Oktober auf uns wartet, kann man höchstens erahnen.

Mehr News:

Jung arbeitet – wie die meisten Meteorologen – mit den Modellen der US-Wetterbehörde NOAA („National Oceanic and Atmospheric Administration“). Das GFS-Modell („Global Forecast System“) ist dabei die klassische Wettervorhersage für die nächsten Tage. Doch dann gibt es auch das CFS-Modell („Climate Forecast System“), das versucht, anhand des Mittelwerts aus einem aktuellen Messungszeitraum eine Vorhersage für teilweise mehrere Monate zu geben.

„Ist natürlich so ein bisschen Humbug“

Und dieses CFS prognostiziert nun beispielsweise einen kühlen, aber recht trockenen Oktober in NRW und ganz Deutschland. Doch solche Prognosen sollte man Jungs Worten zufolge nur mit Vorsicht genießen. Er erklärt, dass es dort sogar Tages-Prognosen bis weit in die Zukunft gebe: „Für die nächsten neun Monate kann man tageweise alle sechs Stunden sehen, wie die einzelnen Tage in Europa ausfallen sollen. Das ist natürlich so ein bisschen Humbug.“

Was man jedoch recht sicher festhalten kann: Die ersten Tage im Oktober – auch der Feiertag am 3. Oktober – fallen in NRW auf jeden Fall sonnig aus. Eine warme Jacke kann bei den herbstlichen Temperaturen aber dennoch nicht schaden.