Erster Herbststurm trifft NRW – Wetter-Experte mit trüber Prognose

Noch ein paar schöne Spätsommertage genießen? Das können wir uns in NRW laut Diplom-Meteorologen Dominik Jung von „wetter.net“ erstmal abschminken. Denn der erste Herbststurm trifft uns schon jetzt in voller Bandbreite.

Worauf genau wir uns in NRW Wetter-technisch einstellen müssen, hat Jung sich in seiner YouTube-Prognose vom Freitag (12. September) mal genauer angeschaut.

Wetter in NRW: Erster Herbststurm kommt

„Es ist ein sehr wechselhaftes Herbstwochenende, was uns da bevorsteht“, warnt Wetter-Experte Dominik Jung. Von Sonnenschein und blauem Himmel über NRW können wir am Samstag (13. September) und Sonntag (14. September) nur träumen, so seine Hiobsbotschaft. Stattdessen ist vor allem Regen und Wind angesagt.

Konkret für NRW heißt das: Am Samstag erwarten uns Höchsttemperaturen von lediglich 17 Grad. Dazu sehr wechselhaftes Wetter, so Jung. Neben Regenschauern könne sich auch das ein oder andere Gewitter mit lokalem Starkregen einschleichen. „Wischi-waschi-Wetter“, bringt der Meteorologe es auf den Punkt. Nur ein wenig besser sind die Aussichten für den Sonntag. Immerhin lockert sich die Wolkendecke etwas auf. „Aber von Beruhigung sind wir weit entfernt“, muss Jung feststellen. Dazu: Höchsttemperaturen von 19 Grad.

„Sehr wahrscheinlich ist es nicht“

Auch die kommende Woche verspricht kaum eine Besserung, prognostiziert Jung. Wechselhaftes Wetter mit viel Wind, Regen und recht frischen Temperaturen erwartet uns ab Montag (15. September) in NRW. Aber wie geht es danach weiter? Kommen sie nochmal, die Altweiber Sommer-Tage oder macht sich der Herbst vollends breit?

Mit einem Blick auf die Ensemble-Prognose bis zum 28. September stellt Wetter-Experte Jung fest: „Da ist was möglich.“ Um den 20. September könnten die Temperaturen in NRW nochmal auf 25, 26 Grad klettern, erklärt er. Doch der Meteorologe warnt, diese Prognose sollte mit Vorsicht genossen werden. Denn lediglich der Hauptlauf zeigt diesen Temperaturanstieg an. „Das Mittel bleibt deutlich weiter unten“, erklärt er, „das heißt sehr wahrscheinlich ist diese Lösung eigentlich nicht.“ Wir müssen uns also noch etwas gedulden, um zu erfahren, ob wir uns nochmal über einige schöne Spätsommertage freuen können.