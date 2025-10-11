Noch atmet NRW auf – doch Experten kündigen schon „ordentlichen Wetter-Wechsel“ an

Auch wenn sich momentan die Sonne etwas versteckt hält, ist das aktuelle Wetter in NRW ruhig und vor allem regenfrei. Jedoch sollte man sich über die derzeitigen Wetterverhältnisse nicht zu früh freuen, denn bald droht dem Westen ein gewaltiger Wetterwechsel, der das Herbstwetter schnell ungemütlich machen könnte.

Ein Hochdruckgebiet beeinflusst derzeit ganz Deutschland und sorgt für den aktuell hohen Luftdruck. Darüber sollte man auch dankbar sein, denn die Wetter-Expertin berichtet von einem Kaltlufteinbruch aus Sibirien. Nur durch das derzeitige Hochdruckgebiet bleibt das NRW-Wetter von einem verfrühten Wintereinbruch verschont.

Wetter in NRW: Nieselregen entsteht

Auch der Regen wird von diesem hohen Luftdruck bisher zurückgehalten, was NRW derzeit entspanntes Herbstwetter beschert. Doch die Wetter-Expertin Kathy Schrey warnt auf „wetter.net“ vor einem „ordentlichen Wetterwechsel“. Nach Dienstag (21. Oktober) soll das Hochdruckgebiet nämlich weichen, und dem Westen drohen so einige Regenmassen.

Bis zu diesem angekündigten Wetterwechsel bleibt das Wetter in NRW jedoch vorerst ruhig und trocken. Allerdings sorgt das Hochdruckgebiet auch für trübes Wetter und Hochnebel. Am Samstag (11. Oktober) bleibt es bei Temperaturen von 17 Grad trüb und die Sonne zeigt sich nur selten. Auch am Sonntag (12. Oktober) prognostiziert Schrey auf „wetter.net“ ein Wechselspiel zwischen Sonne und Wolken bei 19 Grad. Der große Regen bleibt zwar aus, aber das bedeutet nicht, dass es komplett trocken bleibt – in den Nebelwolken kann nämlich ein leichter Nieselregen auftreten.

Expertin warnt vor „unangenehmem Herbstwetter“

Mit Beginn der neuen Woche (13. Oktober) wechselt sich das Wetter in NRW erneut zwischen Sonnenschein und dichten Wolken ab. Die Temperaturen sollen maximal 18 Grad erreichen, doch vereinzelte Regenwolken sind nicht auszuschließen. Am Dienstag (14. Oktober) lichten sich die Nebelwolken endlich etwas und es wird freundlicher. Bei Temperaturen von 17 Grad zeigt sich die Sonne gelegentlich, wie die Wetter-Expertin ankündigt.

Ganz anders sieht es ab Mittwoch (15. Oktober) aus. Die Expertin warnt davor, dass sich die Nebelwolken nur langsam auflösen und in Kombination mit Nieselregen auftreten werden. Das Ergebnis? Wie es Schrey ausdrückt, erwartet NRW ein „unangenehmes Herbstwetter“. Am Mittwoch wird dieser Nieselregen bei Temperaturen von 16 Grad erwartet.

Ähnlich wird das NRW-Wetter am Donnerstag (16. Oktober) ausfallen. Bei 15 Grad wechselt sich das Wetter zwischen dichten Wolken und Sonnenschein ab. Jedoch bleibt der Nieselregen ein „großes Thema“, wie die Wetter-Expertin warnt. Am Freitag (17. Oktober) ist dieser Nieselregen ebenfalls wahrscheinlich und der Westen muss zudem mit dichten Nebelwolken rechnen.