„Es wird wild“: Wetter in NRW zeigt es deutlich – Anwohner sollten handeln

Mal warm, mal kalt und vor allem regnerisch: Das Wetter in NRW ist wie eine prall gefüllte Wundertüte – immerhin ist alles mal dabei.

Doch nun wird Dominik Junge mit Blick auf die Prognose deutlich: Viele sollten nun reagieren und das (wohl erstmal) ausschalten.

Wetter in NRW: Es wird deutlich wärmer

„Wer von euch hat schon die Heizung eingeschaltet?“, mit dieser kecken Frage könnte Diplom-Meteorologe Dominik Jung so machen eiskalt erwischt haben. Denn für ihn ist klar, nicht nur seine Mutter, auch viele weiter Menschen aus NRW haben schon die Heizung eingeschaltet. Immerhin ist es seit Tagen kalt, nass und vor allem windig.

Doch kommt nun die Wende? Für Jung ist klar: „Es wird wild“ und das aus gutem Grund, wie er schnell betont. Immerhin wird es schon am Samstag (1. November) in NRW relativ warm bei Temperaturen um die 16 Grad. Und damit nicht genug: „Auch die erste Novemberwoche könnte mild ausfallen, vor allem nach dem deutschen Wettermodell“ – laut dem Wetter-Experten war das wohl erst der Anfang.

Temperaturen im Überblick

Denn schon am kommenden Dienstag, dem 4. November, kommt es flächendeckend – also auch in NRW – zu Temperaturen um die 15 Grad. Zum Mittwoch hin könnte es sogar noch einmal deutlich wärmer werden, prognostiziert er weiter. Somit ist es kaum verwunderlich, dass laut Jung auch der Donnerstag (6. November) „sehr, sehr warm“ wird. Ein Blick auf die Niederschlagsprognose macht zudem deutlich, dass es im November in NRW überwiegend trocken bleibt.

Aber erstmal zum wichtigen Punkt: Wie geht es nun in den kommenden Tagen weiter? Nun, am 1. November wird es eben relativ warm. Die Temperaturen klettern zwar auf 16 Grad, aber es wird „eher durchwachsen“. Es könnte nämlich sehr windig werden und viele Wolken sind am Himmel zu sehen. Auch der Sonntag (2. November) bleibt wechselhaft bei Temperaturen um rund zwölf Grad in NRW.

Somit ist klar: Die Heizungen können die Menschen in NRW wohl getrost auslassen – zumindest, wenn man auf das Thermometer schaut.