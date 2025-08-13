Tropenhitze lässt NRW stöhnen – doch hier macht das Wetter die nächste Kehrtwende!

36 Grad und es wird noch heißer: Diesen Song könnte wohl nun auch Wetter-Experte Dominik Jung aus vollen Halse singen, denn auch die Temperaturen in NRW steigen und steigen.

„Heute wirds noch deutlich wärmer – zum Teil auf 38 Grad. Es ist sehr sonnig hier bei uns in Deutschland. Nur im Norden sind gestern anfangs noch ein paar Wolken vorübergezogen. In Heinsberg (NRW) gab es sogar ein Gewitter.“ Und das war’s wohl noch nicht, denn auch die „nächsten Tage gibt’s immer wieder mal regionale Hitzegewitter mit Starkregen, Sturm und Hagel.“

Wetter in NRW: Experte warnt vor extremer Hitze

Für die nächsten Tage ist klar: „Viel Hitze ist unterwegs.“ Aber nach der Höchsttemperaturen sinken die Temperaturen ab Samstag „von Norden aus langsam wieder etwas.“ Doch bevor es so weit ist, kommt erstmal die große Hitze.

„Heiße Luftmassen aus Nordafrika ziehen über Spanien und Frankreich. Die haben nun auch uns erreicht. Diese warmen Luftmassen werden angetrieben vom Extropensturm und eben genau deswegen wird es bei uns so warm beziehungsweise heiß werden.“

Doch was ist Tropenhitze überhaupt? Nun, hier ist von einer besonderen Wetter-Lage die Rede: Und zwar extrem hohe Temperaturen kombiniert mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit – wie man sie sonst eher aus Regenwäldern kennt. Der Begriff beschreibt also nicht nur heißes Wetter, sondern auch die drückende Schwüle, die den Körper besonders stark belastet.

Temperaturen bis Sonntag: So warm wird es

Meteorologisch betrachtet spricht man von Tropenhitze, wenn Temperaturen über 30 °C herrschen und die Luftfeuchtigkeit so hoch ist, dass der Schweiß nicht mehr verdunsten kann. Das macht es dem Körper schwer, sich abzukühlen – was die Hitze noch unangenehmer erscheinen lässt. Doch Klartext gesprochen: Wie warm wird es nun die nächsten Tage? Hier ein kleiner Überblick:

Donnerstag (14. August): 34 Grad und Sonne – auch „einzelne Hitzegewitter sind nicht ausgeschlossen.“

Freitag (15. August): 32 Grad – Sonne mit ein paar vereinzelten Wolken

Samstag (16. August): 27 Grad

Sonntag (17. August): 23 Grad

Und auch nächste Woche gehts laut Wetter-Experten Dominik Jung (wetter.net) wohl ähnlich heiß weiter. Der Montag (18. August) soll direkt mit 28 Grad und Sonnenschein starten. Somit ist klar: Der Sommer bleibt uns wohl noch eine Weile erhalten.