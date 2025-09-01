Regenwetter pünktlich zum Herbstanfang! War’s das für NRW jetzt komplett?

Mit dem 1. September startet nun offiziell der meteorologische Herbst für 2025. Herbst verbinden die meisten Deutschen mit schier endlosen Regentagen, Kälte und eher ungemütlichen Temperaturen. Doch trifft das auch auf die kommende Woche zu?

Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ ist sich sicher: „Der Herbst, der muss noch warten.“ Allem Anschein nach können die Menschen in NRW sich doch noch auf sommerliche Temperaturen freuen. Und die sind gar nicht mal so weit entfernt…

Wetter in NRW: Ist der Sommer vorbei?

„Der Herbst ist noch lange nicht überall angekommen“, beginnt der Experte seine Vorhersage und zeigt sich damit positiv in Sachen Sommer-Wetter. Besonders im Nordosten und Osten des Landes lassen die Temperaturen in dieser Woche nicht zu wünschen übrig. Und auch in NRW sollen die Temperaturen noch einmal ordentlich in die Höhe schießen.

Gestartet hat der 1. September in NRW zwar noch mit morgendlichem Regen und rund 23 Grad im Laufe des Tages. Doch schon bald könnte sich das Wetter schlagartig ändern: Bis zu 32 Grad kann es laut GFS-Modell noch werden! „Todgesagte leben ja bekanntlich länger“, so der Experte. Warme Luftmassen aus Südwesteuropa sorgen für den Wetter-Umschwung.

Schon bald erwartet dich das Sommer-Comeback

Am Dienstag (2. September) zeigt das Wetter in NRW sich ähnlich durchwachsen, mit einigen Regenschauern bei rund 21 Grad. Mittwoch (3. September) klärt zumindest der Osten teilweise auf, wobei es im Westen auch weniger Regen, bei Temperaturen von 22 Grad geben soll. Bis einschließlich Samstag (6. September) tut sich anschließend nicht viel im Westen des Landes: 22 bis 24 Grad erwarten uns hier bei klarem Himmel. Doch dann kommt die große Wende…

Denn am Sonntag (7. September) soll es in NRW laut GFS-Modell unfassbare 30 Grad warm werden! „Vom Herbst fehlt weit und breit jede Spur“, so Jung. Bis Montag (8. September) sollen die Temperaturen schließlich auf 31 Grad steigen. Die punktuellen GFS-Höchstwerte für NRW liegen sogar bei 33 Grad – Wahnsinn!