NRW: Familie grillt auf Balkon – plötzlich muss das Haus evakuiert werden

Wetter an der Ruhr. Eigentlich wollte eine vierköpfige Familie aus Wetter (NRW) nur ein paar Würste auf den Grill schmeißen. Der Grillspaß wurde den Familienmitgliedern später aber zum Verhängnis.

Zur Schlundermannstraße in Wetter an der Ruhr wurde am Samstagmorgen die Feuerwehr NRW gerufen. Zunächst sah es nach einem normalen Notfalleinsatz aus.

NRW: Feuerwehr evakuiert Familie

Doch als die Einsatzkräfte gegen 5.20 Uhr eine Wohnung betraten, schlug ihr CO-Warner plötzlich Alarm. Ein Erwachsener sowie zwei Kinder mussten das Haus sofort verlassen. Eine Person konnte nicht von selbst laufen. Sie wurde durch den Rettungsdienst aus der Wohnung gebracht.

Weitere Einsatzkräfte wurden geordert. Mit Atemschutz führten sie weitere Messungen in der Wohnung durch. Wieder schlug das Gerät Alarm.

Beim Lüften der Wohnung entdeckte die Feuerwehr aus NRW einen noch warmen Holzkohlegrill auf dem Balkon.

Nach dem Grillspaß wurde das Feuer nicht ausreichend gelöscht und gefährlicher Kohlenstoffmonoxid wurde freigesetzt. Das Tückische: Das giftige Gas ist geruchs- uns geschmackslos.

Leicht verletzt kamen Eltern und Kinder zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet. Ab jetzt wird wohl nur noch mit Strom gegrillt. (ldi)