NRW: Spaziergänger schlendern nichtsahnend durch den Wald – plötzlich komm DAS von hinten daher

Spaziergänger schlenderten in Wesel, NRW, durch den Wald, dann rauschte etwas von hinten an.

Unglaubliche Tat in NRW!

In Wesel (NRW) sind Menschen nichtsahnend im Wald spazieren gegangen. Plötzlich sind an ihnen mehrere Motorräder laut und mit hoher Geschwindigkeit an ihnen vorbeigerauscht!

NRW: Spaziergänger gehen nichtsahnend durch den Wald – bis Motorräder angerauscht kommen

Tatort war der Bislicher Wald in Wesel – ein Landschaftsschutzgebiet, wo das Fahren von motorisierten Fortbewegungsmittel strikt verboten ist. Einer der Zeugen hatte geistesgegenwärtig reagiert und schnell sein Handy zücken können – er hatte noch Videoaufnahmen machen können, bevor die Motorrad-Fahrer nicht mehr zu sehen waren.

Erfreulich: Durch diese Videoaufnahmen und durch weitere Zeugenhinweise ist es der Polizei tatsächlich gelungen, einen Mann (30) aus Wesel zu ermitteln!

Motorcross-Maschine war noch warm

Als die Polizei dann bei dem Mann zuhause vorbeigekommen ist, um ihm einen „Besuch“ abzustatten, hatte sogar noch eine betriebswarme Motorcross-Maschine auf der Terrasse gestanden! Und: Die Beamten hatten bei dem Verdächtigen noch einen Helm sowie entsprechende Biker-Bekleidung gefunden. Sie haben mit den Zeugenangaben überein gestimmt.

Der Mann hatte der Polizei gegenüber zu den Vorwürfen nichts sagen wollen. Auch über seine Mitfahrer wollte er nichts sagen. Jetzt laufen die Ermittlungen weiter.

