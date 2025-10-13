Schrecklicher Unfall in NRW ++ Mann stirbt

Ein tragischer Verkehrsunfall erschüttert in der Nacht von Sonntag (12. Oktober) auf Montag die Menschen in NRW. Kurz nach Mitternacht verunglückte ein 73-jähriger Mann aus Borken mit seinem Auto auf der Bundesstraße 58 in Wesel. Das Unglück geschah gegen 0.15 Uhr in Richtung der Autobahn A31.

Warum der Autofahrer plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam, ist bislang unklar. Sein Fahrzeug krachte frontal gegen einen Baum. Der Mann, der sich allein im Auto befand, erlitt bei der Kollision in NRW schwerste Verletzungen. Für ihn sollte jede Hilfe zu spät kommen.

Tödlicher Unfall in NRW

Einsatzkräfte brachten den Unfallfahrer zwar noch sofort ins Krankenhaus nach Gelsenkirchen. Doch trotz aller medizinischen Bemühungen erlag der 73-Jährige dort noch in derselben Nacht seinen schweren Verletzungen.

++ Niederländer fliegen mit Kleinflugzeug über NRW – kurz hinter der Grenze kommt es zum Unfall! ++

Wegen der aufwendigen Unfallaufnahme blieb die B58 bis 4:45 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wurde von Polizisten vor Ort umgeleitet, um weitere Gefahren für andere Autofahrer zu vermeiden.

Mehr Themen:

Ein spezielles Unfallaufnahme-Team aus Essen unterstützte die Kreispolizeibehörde Wesel bei der Spurensicherung. Diese Experten untersuchen solche schweren Vorfälle besonders gründlich. Noch bleibt offen, was genau zu dem tragischen Unfall führte.