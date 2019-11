NRW: Achtung! Wenn du mit DIESEM Geld bezahlst, machst du dich strafbar

Bezahlst du oft in bar? Dann solltest du in Zukunft bei den zehn und 20 Euro-Scheinen genauer hinschauen.

Die Polizei Wuppertal (NRW) warnt jetzt nämlich vor Falschgeld, das derzeit in NRW in Umlauf ist.

Falschgeld in NRW im Umlauf – daran erkennst du die Blüten

„Die falschen Banknoten sehen auf den ersten Blick den echten Euroscheinen zum Verwechseln ähnlich“, schreiben die Beamten. Siehe man genauer hin, würden allerdings sofort die roten oder blauen „Prop Copy“-Aufdrucke ins Auge fallen.

Foto: Polizei Wuppertal

Weitere Erkennungsmerkmale der gefälschten Banknoten sind laut der Polizei die folgenden:

Die Scheine haben kein Wasserzeichen

Sie haben kein Durchsichtfenster

Sie haben keine unterschiedlichen Seriennummern

Es handele sich bei den Blüten nach Angaben der Polizei um Film- oder Theatergeld.

-----------------------------------------

-----------------------------------------

Blüten vor allem im bergischen Land im Umlauf

Die Falschnoten wurden bisher in der Solinger Innenstadt sowie in den Wuppertaler Stadtteilen Vohwinkel, Elberfeld und Oberbarmen in der Öffentlichkeit abgelegt. So gelangten sie in die Portemonnaies der Bürger.

Die meisten Finder haben die Blüten anschließend bei der jeweiligen Polizei abgegeben. Einige Kunden versuchten, damit zu bezahlen. Die Falschnoten fielen allerdings an der Kasse auf.

Wechselgeld im Auge behalten

Auch wenn dem Kunden nicht bewusst war, Falschgeld bei sich zu führen: Den betreffenden Einkäufern droht nun ein Strafverfahren.

Die Polizei rät daher, Wechselgeld genau zu prüfen. (vh)