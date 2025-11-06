Besucher erhalten die Nachricht – Weihnachtsmarkt in NRW kehrt zurück

Der Glühweinduft liegt in der Luft und es riecht nach gebrannten Mandeln – zumindest in wenigen Wochen, denn dann startet die Weihnachtsmarkt-Saison. Nun kehrt auch nach einer XXL-Pause ein beliebter Markt in NRW zurück.

Und nicht nur das ist jetzt bekannt, sondern auch viele weitere Details …

Weihnachtsmarkt in NRW: Queerer Markt ist zurück

Ganze drei Jahre lang musste der beliebte schwul-lesbische Weihnachtsmarkt „Heavenue“ pausieren – die Großbaustelle der Stadtsparkasse Köln Bonn hatte nämlich dem Budenzauber ein Ende gesetzt. Doch jetzt – 2025 – kehrt der Markt endlich an eine neue, festliche Heimat zurück: auf dem Friesenplatz Ecke Limburger Straße. Die Chicos Event GmbH hat im Rahmen einer Ausschreibung der Stadt den Zuschlag für die Jahre 2025 bis 2029 erhalten – und wird den queeren Weihnachtsmarkt damit für die kommenden Jahre auf dem Friesenplatz zum Leuchten bringen.

++ Auch spannend: Glühwein-Wahnsinn auf Weihnachtsmarkt in NRW – hier werden 9 (!) Euro pro Tasse fällig ++

„Wir sind überglücklich, dass wir für unsere Heavenue endlich ein neues Zuhause gefunden haben“, sagt Geschäftsführer Tom Fasshauer. Das angrenzende belgische Viertel sei ein wunderbarer Standort, um den Markt größer, bunter und noch magischer zu machen. Und ab dem 17. November 2025 können sich die Winter-Fans aus NRW auf rund 2.000 Quadratmetern in den Markt eintauchen.

Das erwartet die Besucher

Laut Fasshauer erwarten die Besucher weihnachtliche Highlights, die für staunende Augen und festliche Stimmung sorgen. Ein begehbarer XXL-Glühweinpalast mit gemütlichen Sitzplätzen drinnen und draußen lädt zum Verweilen bei warmen Getränken ein. Ein zehn Meter langer Brunnen, dessen Wasserfontänen in festlichem Glanz tanzen, zieht alle Blicke auf sich. Den krönenden Abschluss bildet ein drehender Weihnachtsbaum, der mit funkelnden Lichtern und zauberhaftem Glanz die Herzen der Besucher höher schlagen lässt.

Dazu gibt es heiße Cocktails, Bio-Glühwein, kulinarische Köstlichkeiten und zahlreiche Händlerstände in pastellfarbenen Hütten. Auf der Bühne erwartet die Gäste zudem ein festliches Showprogramm, das Weihnachtsstimmung garantiert. Wer übrigens Lust hat, Teil des Budenzaubers zu werden, kann sich noch als Händler beim Veranstalter für einen Standplatz bewerben.

Apropos Weihnachtsmarkt: Nach dem einer Weihnachtsmarkt-Absage meldet sich nun Minister Reul zu Wort – sofort spricht er Klartext. HIER kannst du alles nachlesen.