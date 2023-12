Frische Brötchen an Weihnachten in NRW: Wann Bäcker öffnen – und wo Ausnahmen gelten

Ein großes Festessen an Heiligabend und dann auf zum Weihnachts-Marathon bei den Verwandten. Für viele Familien in NRW dürfen frische Brötchen auch an den Feiertagen beim Frühstück oder Brunch nicht fehlen.

Weil Heiligabend in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, schielen alle besonders auf die Öffnungszeiten von Bäckern in NRW. Hier erfährst du, wann du an den Feiertagen auf frische Brötchen zählen kannst – und wann nicht.

Weihnachten in NRW: Wann es frische Brötchen an Heiligabend gibt

In den letzten Tagen vor Weihnachten herrscht noch einmal Hochbetrieb bei den Supermärkten in NRW. In diesem Jahr ganz besonders. Schließlich fällt der 24. Dezember 2023 auf einen Sonntag, weswegen die Filialen von Rewe, Edeka und Co. nicht nur an zwei, sondern gleich an drei Tagen hintereinander geschlossen bleiben müssen. Für Bäcker gelten allerdings andere Regeln.

Laut Ladenöffnungsgesetz dürfen sie im Gegensatz zu Supermärkten auch an Sonntagen für insgesamt fünf Stunden öffnen. Allerdings mit einer Einschränkung: An Heiligabend ist spätestens um 14 Uhr Schluss. Dann dürfen die Angestellten ihren wohlverdienten Feierabend antreten und das Fest mit ihren Liebsten feiern.

Bäcker-Öffnungszeiten an Weihnachten

Am 1. Weihnachtstag kannst du dann aber schon wieder frische Brötchen bekommen. Denn das Ladenöffnungsgesetz erlaubt es Bäckern, ihre Waren wie an Sonntagen auch über fünf Stunden zu öffnen. Doch manche Filialleitungen entscheiden sich auch dagegen und ermöglichen ihren Angestellten freie Tage über Weihnachten. Ob die Filiale deines Vertrauens öffnet, erfährst du im Zweifel vor den Festtagen über Aushänge.

Fest steht: Am 2. Weihnachtstag musst du auf deine frischen Brötchen verzichten. Denn an Feiertagen, die auf einen Feiertag folgen, müssen auch Bäcker geschlossen bleiben. Es gibt allerdings auch Ausnahmen. Und die gelten unter anderem für Filialen in Flughäfen und Bahnhöfen. Hier dürfen Bäcker auch am 26. Dezember öffnen, um hungrige Reisende zu versorgen. Und auch Tankstellen dürfen öffnen und Kunden mit frischen Brötchen beglücken. Es gibt also Mittel und Wege, um auch an den Weihnachtsfeiertagen an köstliche Backwaren zu kommen.